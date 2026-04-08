MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Το Ιράν απειλεί να μην πάει στις συνομιλίες αν το Ισραήλ δεν σταματήσει τα χτυπήματα στον Λίβανο – “Θα το τακτοποιήσουμε” λέει ο Τραμπ

|
THESTIVAL TEAM

Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ λόγω της «παραβίασης» της συμφωνίας εκεχειρίας από το Ισραήλ
Το πρακτορείο Fars του Ιράν μετέδωσε ότι σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ.

Άλλο ιρανικό μέσο, το Press TV, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, ανέφερε ότι η Τεχεράνη «θα τιμωρήσει» το Ισραήλ για τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, «κατά παράβαση της κατάπαυσης του πυρός».

Σύμφωνα εξάλλου με το πρακτορείο Tasnim, που επικαλείται επίσης μη πηγή την οποία δεν κατονομάζει, το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, αποτελούσε μέρος της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, υποστήριξε, σημειώνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «εντοπίζουν στόχους» για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Τραμπ: Ισραήλ και Λίβανος δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία, θα το τακτοποιήσουμε

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου σε συνέντευξή του στο PBS News.

Αναφέροντας ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε: «Το Ισραήλ και ο Λίβανος δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία εξαιτίας της Χεζμπολάχ. Αυτό θα τακτοποιηθεί. Δεν αποτελεί πρόβλημα».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου αποτελούν «μια ξεχωριστή σύγκρουση».

Ιράν Ισραήλ Λίβανος

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

