Θρίλερ στο Μπαλί: Αποκεφαλισμένο πτώμα εικάζεται ότι ανήκει στον απαχθέντα γιο Ουκρανού μεγιστάνα

Σκληρές εικόνες στο Μπαλί με τις Αρχές να εντοπίζουν ένα αποκεφαλισμένο και ακρωτηριασμένο πτώμα, που εικάζεται ότι ανήκει στον Ιγκόρ Κομάροφ. Πρόκειται για τον 28χρονο γιο Ουκρανού μαφιόζου, ο οποίος είχε πέσει θύμα απαγωγής και είχε κάνει έκκληση στον πατέρα του για βοήθεια. Οι δράστες φέρονται να τον βασάνισαν και να τον σκότωσαν με πρωτοφανή αγριότητα. Στη βίλα που είχε μεταφερθεί, βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα του νεαρού, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα, να ανήκει σε εκείνον η ακρωτηριασμένη σορός.

Η απαγωγή του Ιγκόρ Κομάροφ σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου στο Μπαλί. Στις 27 Φεβρουαρίου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι είχε ανακαλύψει κομμένα ανθρώπινα μέλη – ένα κεφάλι, ένα δεξί πόδι, τμήματα του άνω μέρους του θώρακα, μηρούς και εσωτερικά όργανα – σε εκβολή ποταμού με ιατροδικαστή στο Μπαλί να δηλώνει στο News.com.au το βράδυ της Κυριακής (01-03-2025) ότι είχαν προκύψει μερική ταύτιση μεταξύ των τατουάζ του Κομάροφ και των τατουάζ που βρέθηκαν σε ορισμένα από τα μέρη του σώματος στο ποτάμι.

Ο ιατροδικαστής πρόσθεσε ένα άλλο εύρημα που αυξάνει περαιτέρω την πιθανότητα τα μέρη του σώματος να ανήκουν στον Κομάροφ: «Είναι αδύνατο να ταυτοποιηθεί ο νεκρός λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης. Ωστόσο, με βάση τα χαρακτηριστικά του κρανίου, μπορώ να πω ότι είναι Καυκάσιος».

Οι αρχές του Μπαλί αφού κατάφεραν να εντοπίσουν ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην απαγωγή, έφτασαν σε μια άδεια βίλα στην οποία εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο και μια τσάντα που ανήκαν στο θύμα, μαζί με ίχνη αίματος.

Το στοιχείο που φέρεται να «έκαψε» τον Ιγκόρ Κομάροφ, ήταν μια φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagrmam, η σύντροφός του. Οι Αρχές στο Μπαλί εκτιμούν πως οι δράστες κατάλαβαν το σημείο που βρισκόταν ο 28χρονος και του έστησαν ενέδρα. Μετά την απαγωγή, άρχισαν να ζητούν λύτρα για την απελευθέρωσή του.

Ο 28χρονος βασανίστηκε και υπέφερε κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Οι απαγωγείς, που σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας ήταν Ουκρανοί, ζητούσαν 10 εκατομμύρια δολάρια που τους είχε κλέψει ο πατέρας του σε μια απάτη.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο κανάλι «Telegram MASH» να δείχνει τον Κομάροφ με ορατά τραύματα να ικετεύει τον πατέρα του να πληρώσει 10 εκατομμύρια δολάρια στους απαγωγείς του. «Μαμά, μπαμπά, σας ικετεύω, βοηθήστε με, παρακαλώ, κλέψατε αυτά τα δέκα εκατομμύρια που ζητούν, επιστρέψτε αυτά τα δέκα εκατομμύρια, παρακαλώ. Μου έχουν ήδη κόψει μερικά από τα άκρα μου, έχω σπασμένα πόδια και μου έχουν χτυπήσει το θώρακα.

Παίρνω ήδη φάρμακα, δεν έχω πια άκρα. Σύντομα θα ξεκινήσει μια λοίμωξη. Απλά πεθαίνω. Σας παρακαλώ πολύ, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή οργάνωση, σας παρακαλώ βοηθήστε με, κανείς δεν μπορεί να με βρει, ούτε μαφιόζοι, κανείς, με έχουν ήδη μεταφέρει σε άλλη χώρα. Φέρτε με σπίτι, ό,τι έχει απομείνει από μένα αυτή τη στιγμή, σας παρακαλώ, τακτοποιήστε το με αυτούς τους ανθρώπους, χρειάζονται δέκα εκατομμύρια δολάρια, τα οποία κλέψαμε. Μόλις αυτά τα δέκα εκατομμύρια κατατεθούν στους λογαριασμούς τους, θα με αφήσουν αμέσως να πάω στον τόπο όπου με πήγαν. Σας ικετεύω, σας παρακαλώ. Τακτοποιήστε το, σας παρακαλώ. Θα σας τα επιστρέψω όλα, θα δουλέψω για αυτό, θα σας τα δώσω όλα, σας παρακαλώ. Κανένας γκάνγκστερ δεν θα σας βοηθήσει, κανένας αστυνομικός… Μην επικοινωνείτε με κανέναν άλλο» ακούγεται να λέει ο 28χρονος.

Ένας αλλοδαπός άνδρας που είχε νοικιάσει όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην απαγωγή συνελήφθη, ενώ έξι άλλοι αλλοδαποί αναζητούνται.