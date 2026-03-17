Θρίλερ με την τύχη του Αλί Λαριτζανί: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει πως είναι νεκρός – “Θα μεταδοθεί μήνυμά του” λέει η Τεχεράνη

Νεκρός είναι ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, έπειτα από αεροπορική επιδρομή που αποδίδεται στις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Την είδηση επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δηλώνοντας ότι ο Λαριτζανί σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επιχείρησης.

Ο Αλί Λαριτζανί υπήρξε για χρόνια στενός συνεργάτης και θεωρούμενος «δεξί χέρι» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επίσης σκοτωθεί σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 28 Φεβρουαρίου.

Στο πολιτικό σκηνικό της Τεχεράνης, ο Λαριτζανί θεωρούνταν μία από τις πλέον ισχυρές προσωπικότητες, καταλαμβάνοντας ουσιαστικά τη δεύτερη θέση στην ιεραρχία της ιρανικής ηγεσίας, μετά τον διάδοχο του ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

“Θα μεταδοθεί μήνυμά του” λέει η Τεχεράνη

Η πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη ήρθε, καθώς αναμένεται μήνυμά του μέσα από το κανάλι του στο Telegram. «Ένα μήνυμα από τον Δρ. Αλί Λαριτζανί, Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, θα δημοσιευτεί σε λίγα λεπτά» αναφέρεται χαρακτηριστικά επιβεβαιώνοντας έμμεσα ότι είναι ζωντανός.

Αλί Λαριτζανί Ιράν Ισραήλ

