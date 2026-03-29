Τεχεράνη: Πύραυλος χτύπησε κτίριο του Al Araby TV και σταμάτησε ζωντανή μετάδοση – 10 τραυματίες

Επίθεση δέχτηκε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Araby με έδρα το Κατάρ στην Τεχεράνη του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ότι το γραφείο το οποίο φαίνεται να υπέστη τεράστιες ζημιές μετά το πλήγμα ισραηλινού πυραύλου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κτίριο όπου στεγάζεται το δημοσιογραφικό γραφείο στην Τεχεράνη επλήγη, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές τόσο στο εσωτερικό όσο και στη γύρω περιοχή, ενώ υπήρξαν και 10 τραυματίες, που προστέθηκαν στους χιλιάδες που έχουν χτυπήσει στο Ιράν.

Βίντεο από το εσωτερικό του κτιρίου δείχνει σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια, αποτυπώνοντας την ένταση της έκρηξης. Παράλληλα, ζημιές έχουν υποστεί και γειτονικά κτίρια, ενώ οι δρόμοι γύρω από το σημείο της επίθεσης είναι καλυμμένοι με μπάζα, εντείνοντας την εικόνα καταστροφής στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας.

Ο ανταποκριτής του καναλιού, Χάζεμ Κάλλας, μετέδιδε ζωντανά όταν η σύνδεση διεκόπη απότομα, καθώς ο πύραυλος έπληξε το κτίριο. Σε δήλωσή του περιέγραψε στιγμές χάους και πανικού: «Έκανα το ρεπορτάζ μέσα από το γραφείο όταν ξαφνικά πύραυλος χτύπησε το κτίριο. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη».

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, με τις αρχές να ανοίγουν τους δρόμους για την απομάκρυνση πολιτών και την απρόσκοπτη πρόσβαση των διασωστών.

Σε ανακοίνωσή του, το Al Araby TV καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας αναφορά στους κινδύνους για τους δημοσιογράφους σε εμπόλεμες ζώνες.

«Η έκθεση δημοσιογραφικών ομάδων σε κίνδυνο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις Συμβάσεις της Γενεύης», ανέφερε, τονίζοντας ότι το δίκτυο θα συνεχίσει κανονικά την ενημέρωση.

Το πλήγμα σημειώνεται σε μία περίοδο όπου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται με την Τεχεράνη να δέχεται επανειλημμένα αεροπορικά χτυπήματα, ενώ σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Υγείας οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και οι τραυματισμοί ανέρχονται σε χιλιάδες και όλο και αυξάνονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Λάρισα: Άνδρας καυγάδισε και απείλησε με οπλισμένο ψαροντούφεκο οδηγό λεωφορείου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Άγιος Παντελεήμονας: Χειροπέδες σε 22χρονο που είχε χασίς και όπλο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε κόκκινο φανάρι

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας αποχαιρέτησαν τη Μαρινέλλα από τη σκηνή: “Από τις πιο δύσκολες βραδιές μας”

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

“Λύγισε” η Μαρία Μπεκατώρου για τον πατέρα της: “Χάρηκα που με είδε επιτυχημένη, πριν φύγει από τη ζωή”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Άδωνις Γεωργιάδης για υποκλοπές: Η υπόθεση παραδραματοποιήθηκε, δεν έχω κανένα πρόβλημα που με παρακολουθούσαν