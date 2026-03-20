MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ήχησαν σειρήνες στη βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Στη βάση του Ιντσιρλίκ, σήμανε συναγερμός το μεσημέρι της Παρασκευής 20.03.2026, με τις σειρήνες να ηχούν συνεχόμενα, υπενθυμίζοντας ότι η βάση μπορεί να απειληθεί.

Μετά τους συνεχόμενους ήχους σειρήνων στη βάση του Ιντσιρλίκ στα Άδανα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έκανε άμεσα ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας που επικαλούνται ΜΜΕ, «δεν υπάρχει καμία επίθεση ή κάποιο αρνητικό περιστατικό. Πιθανότατα πρόκειται για λάθος συναγερμό.»

Υπενθυμίζεται ότι πάνω από την Τουρκία έχουν αναχαιτιστεί τουλάχιστον 2 φορές ιρανικοί πύραυλοι, με την Τεχεράνη να μην αποδέχεται ότι έστειλε πυραύλους στο έδαφός της.

Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Κόντρα Μαρινάκη – Τσουκαλά: “Διαστρεβλώνει τα λεγόμενά μου” – “Συνεχίζει να πετάει τη μπάλα στη εξέδρα”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ινφαντίνο για το Ιράν στο Μουντιάλ 2026: “Θέλουμε να διεξαχθούν όλα όπως ακριβώς έχουν προγραμματιστεί”

LIFESTYLE 8 λεπτά πριν

Λένα Μαντά: Όταν πέθανε ο σύζυγός μου, έπρεπε να επανεφεύρω τον εαυτό μου, η ζωή όπως την ήξερα είχε χαθεί οριστικά

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κυκλοφορήσει συλλεκτικό χρυσό νόμισμα με την μορφή του

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ήχησαν σειρήνες στη βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία