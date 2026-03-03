Συγκλονίζει ο Ιτούδης: “Έγινε έκρηξη που σκότωσε γυναίκα 700 μέτρα από το σπίτι μου”

Η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι από τις ομάδες της EuroLeague που επηρεάστηκαν άμεσα από τη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, ψάχνοντας τρόπο να φύγει από το Ισραήλ. Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Ιτούδης και η ομάδα του ταξίδεψαν προς την Ελάτ και πέταξαν μέσω Τάμπα στην Αθήνα με τελικό προορισμό τη Σόφια της Βουλγαρίας.

Ο Έλληνας προπονητής μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Αταίριαστοι» απευθείας από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» μεταφέροντας την εικόνα από την κατάσταση που βίωσε στο Τελ Αβίβ, αλλά και από τη δυσκολία που είχε η ομάδα να φύγει από τη χώρα.

Αναλυτικά δήλωσε: «Ταξιδεύουμε για τη Σόφια, όπου εκεί ξεκίνησε η μπασκετική σεζόν για εμάς και ουσιαστικά εκεί θα συνεχίσει. Δεν βλέπω πως μπορούν να επιστρέψουν οι αγώνες στο Ισραήλ. Το ότι καταφέραμε να βγούμε από το Τελ Αβίβ είναι αποτέλεσμα τεράστιας προσπάθειας από την ομάδα. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το προξενείο μας στο Τελ Αβίβ και κατορθώσαμε με μία πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση να φύγουμε για να συνεχίσουμε στον δικό μας τον… μικρόκοσμο του μπάσκετ την δραστηριότητα μας».

Για την κατάσταση στο Ισραήλ: «Δυστυχώς είχα μία πολύ δυσάρεστη εμπειρία καθώς το διαμέρισμά μου βρίσκεται στο κέντρο του Τελ Αβίβ και η ελληνική πρεσβεία είναι κοντά μαζί με δημόσιες υπηρεσίες. Μία πολύ ισχυρή έκρηξη που έγινε και δυστυχώς έχασε τη ζωή της μία γυναίκα συνέβη στα 700 μέτρα από το διαμέρισμα. Ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος. Να μην ζήσει κανείς αυτή την αίσθηση. Έπρεπε να φύγω να διανυκτερεύσω σε ξενοδοχείο. Να υπάρξει ειρήνη και αγάπη και να διδάξουμε τις νέες γενιές».