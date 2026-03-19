MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Συγκλονιστικό βίντεο: Ισραηλινός πύραυλος πέφτει δίπλα σε Ρώσο δημοσιογράφο στον νότιο Λίβανο

|
THESTIVAL TEAM

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν όταν ισραηλινός πύραυλος έπεσε σε πολύ κοντινή απόσταση από τηλεοπτικό συνεργείο του ρωσικού δικτύου RT.

Βίντεο δείχνει τη στιγμή που αγγλόφωνος ανταποκριτής μεταδίδει ζωντανά, όταν ακούγεται έντονος βόμβος και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σημειώνεται η έκρηξη μόλις μερικά μέτρα μακριά. Ο δημοσιογράφος απομακρύνεται ελαφρώς, ενώ η κάμερα πέφτει στο έδαφος από την ισχύ του ωστικού κύματος.

Το RT ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής του γραφείου του στον Λίβανο, Στιβ Σουίνι, και ο κάμεραμαν τραυματίστηκαν ελαφρά.

«Παιδιά, είμαστε καλά. Τελικά μπορείς να ακούσεις τον πύραυλο όταν έρχεται προς το μέρος σου», δήλωσε ο εικονολήπτης Άλι Ρίντα, σύμφωνα με το TASS.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν προειδοποιήσει ότι επρόκειτο να πλήξουν γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι, επικαλούμενες «κινήσεις της Χεζμπολάχ υπό την κάλυψη αμάχων». Δεν είναι σαφές αν το συνεργείο βρισκόταν πάνω σε γέφυρα τη στιγμή του πλήγματος.

Λίβανος

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

