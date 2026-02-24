MENOY

Στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών για την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής

ΜΑΓΔΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας φωτίστηκε σήμερα το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καθώς συμπληρώνονται συμπληρώνονται 4 χρόνια από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Σήμερα συμπληρώνονται 4 χρόνια από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων» τόνισε σε δήλωσή του υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και σημείωσε: «Είναι σημαντικό σήμερα να ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια στην επιθετικότητα, ενάντια σε κάθε μορφή ρεβιζιονισμού. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την ειρήνη».

