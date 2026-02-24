Στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών για την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής
Στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας φωτίστηκε σήμερα το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καθώς συμπληρώνονται συμπληρώνονται 4 χρόνια από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.
«Σήμερα συμπληρώνονται 4 χρόνια από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων» τόνισε σε δήλωσή του υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και σημείωσε: «Είναι σημαντικό σήμερα να ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια στην επιθετικότητα, ενάντια σε κάθε μορφή ρεβιζιονισμού. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την ειρήνη».
📷 The 🇬🇷 Ministry of Foreign Affairs @GreeceMFA illuminated its building in the colors of the 🇺🇦 Ukrainian flag, as today marks the fourth anniversary of Russia’s aggression against Ukraine. pic.twitter.com/tQmQ9fKCI9— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 24, 2026
