Σκηνές θρίλερ με τις Ιρανές ποδοσφαιρίστριες – Διέφυγαν από ξενοδοχείο μπροστά στους φρουρούς τους

Η αποστολή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν αποχώρησε από την Αυστραλία, με τις περισσότερες παίκτριες να επιβιβάζονται σε πτήση από το Σίδνεϊ με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι επιπλέον μέλη της ομάδας επέλεξαν τελικά να ζητήσουν άσυλο.

Η υπόθεση ξεκίνησε να παίρνει διεθνείς διαστάσεις μετά την απόφαση των παικτριών να μην τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του Ιράν πριν από την αναμέτρηση με τη Νότια Κορέα στη Gold Coast, στο πλαίσιο του Asia Cup. Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την ένταση που ξέσπασε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη χώρα τους.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, προσφέροντας ανθρωπιστικές βίζες σε όλα τα μέλη της αποστολής όταν η είδηση της διαμαρτυρίας έγινε γνωστή στο Ιράν και άρχισαν να εκδηλώνονται ισχυρές πιέσεις εναντίον τους.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ένας συντηρητικός σχολιαστής στο Ιράν χαρακτήρισε την ομάδα «προδότριες σε καιρό πολέμου», ζητώντας σκληρές κυρώσεις εις βάρος τους. Η δήλωση αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι οι παίκτριες θα αντιμετώπιζαν διώξεις σε περίπτωση επιστροφής τους στην πατρίδα.

Λίγο μετά την επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν στη Gold Coast, πέντε παίκτριες αποδέχθηκαν την πρόταση για ανθρωπιστική βίζα. Οι συγκεκριμένες γυναίκες αποχώρησαν από την υπόλοιπη αποστολή, η οποία μετακινήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Σίδνεϊ για να επιβιβαστεί στην πτήση επιστροφής.

Νέα αιτήματα ασύλου από μέλη της αποστολής

Σύμφωνα με τη Daily Mail, στη συνέχεια δύο ακόμη παίκτριες, καθώς και η υπεύθυνη προμηθειών της ομάδας, αποφάσισαν να ζητήσουν άσυλο και δεν επιβιβάστηκαν τελικά στο αεροσκάφος της Malaysia Airlines, το οποίο αναχώρησε περίπου στις 22.45 το βράδυ της Τρίτης έπειτα από σημαντική καθυστέρηση.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο, με αρκετές παίκτριες να αγκαλιάζονται εμφανώς φορτισμένες πριν από την επιβίβαση. Την ίδια ώρα, αντικαθεστωτικοί Ιρανοί που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν πληροφορήθηκαν ότι περισσότερα μέλη της ομάδας είχαν αποφασίσει να ζητήσουν άσυλο.

Ανησυχία είχε προκαλέσει νωρίτερα και ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, στο οποίο μια παίκτρια φαίνεται να οδηγείται κρατώντας την από το χέρι έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας στη Gold Coast.

BREAKING: Video shows Iranian regime thugs forcing the Iranian women’s soccer team onto their bus, where they will then fly back to Iran, likely to be punished.



UN Women has not said a word. pic.twitter.com/a30ev1Wt7e March 10, 2026

