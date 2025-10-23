“Σήκωσε” το Λούβρο: Η εταιρεία του γερανού που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία έκανε… διαφήμιση με το περιστατικό

Σε θρίλερ εξελίσσεται η ληστεία κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου. Ωστόσο, για μια γερμανική εταιρεία έγινε – έστω για λίγο – διαφημιστική ευκαιρία. Η Böcker Maschinenwerke, κατασκευάστρια του ανυψωτικού που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ανάρτησε στα social media φωτογραφία του παρατημένου γερανού της μπροστά στο μουσείο, συνοδεύοντάς τη με το σλόγκαν: «Όταν πρέπει να γίνει γρήγορα, ο Böcker Agilo το κάνει στα 42 μέτρα το λεπτό».

Η ανάρτηση, που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram, δείχνει το σημείο όπου οι ληστές εγκατέλειψαν τον γερανό-ανυψωτικό τύπου Agilo 42, με το brand της Böcker ευδιάκριτο πάνω στη σκάλα και στο όχημα.

Η φωτογραφία, πιστωμένη στον φωτογράφο Dimitar Dilkoff / AFP, συνοδεύεται από πορτοκαλί banner και κείμενο που θα ταίριαζε σε εταιρικό newsletter — αν δεν αφορούσε μια ληστεία πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Η λεζάντα γράφει: «Der Böcker Agilo befördert eure Schätze mit 42 m/min – flüsterleise dank 230 V E-Motor.» («Ο Böcker Agilo μεταφέρει τους θησαυρούς σας με 42 μ./λεπτό – αθόρυβα, χάρη στον ηλεκτροκινητήρα 230 V.»)

Η ανάρτηση έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 14.000 likes και εκατοντάδες σχόλια.

Πολλοί χρήστες την αποκάλεσαν «το πιο αμφιλεγόμενο marketing post της χρονιάς», ενώ κάποιοι αναρωτήθηκαν αν «η ομάδα social media της Sixt ανέλαβε τη Böcker».

Η ίδια η Sixt, γνωστή για το σατιρικό της χιούμορ, απάντησε με meme από το Fast & Furious — δίνοντας τελικά στην ανάρτηση τον τόνο που ίσως πάντα ήθελε.

Η διευκρίνιση της εταιρείας

Μπροστά στη δημοσιότητα, η Böcker Maschinenwerke έσπευσε να διευκρινίσει ότι το όχημα είχε πωληθεί προ ετών σε γαλλική εταιρεία ενοικίασης και χρησιμοποιήθηκε χωρίς άδεια από τους δράστες.

Ωστόσο, η χρονική σύμπτωση της ανάρτησης λίγες ώρες μετά τη ληστεία, σε συνδυασμό με το χιουμοριστικό της ύφος, άφησε πολλούς να αναρωτιούνται αν πρόκειται για crisis PR ή απλώς για μια παρεξηγημένη “έμπνευση”.

Η υπόθεση αποδεικνύει ότι, στην εποχή των social media, η ταχύτητα δεν είναι πάντα αρετή — ακόμη κι όταν το προϊόν σου ανεβάζει 42 μέτρα το λεπτό.

Ή, όπως έγραψε ένας χρήστης κάτω από το post:μ «Τουλάχιστον η ληστεία ήταν on brand».