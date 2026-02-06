Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Τουρκία – Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Κεμάχ του Ερζιντζάν στην Τουρκία.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 4,52 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στο Ελαζίγ, την Τραπεζούντα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτεια και τις γύρω επαρχίες.
#DEPREM
Büyüklük:4.9 (Ml)
Yer:Kemah (Erzincan)
Tarih:2026-02-06
Saat:14:16:13 TSİ
Enlem:39.70694 N
Boylam:38.84639 E
Derinlik:4.52 km
Detay:https://t.co/5iblJzRJN6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2026