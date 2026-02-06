MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Τουρκία – Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Κεμάχ του Ερζιντζάν στην Τουρκία.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 4,52 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στο Ελαζίγ, την Τραπεζούντα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτεια και τις γύρω επαρχίες.

Σεισμός Τουρκία

