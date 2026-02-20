MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σε επιφυλακή ο ισραηλινός στρατός για το Ιράν – “Το δάχτυλό μας είναι στη σκανδάλη”, λέει εκπρόσωπος των IDF

|
THESTIVAL TEAM

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται «σε επιφυλακή» όσον αφορά το Ιράν, αλλά δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες που έχουν εκδοθεί προς το κοινό, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του στρατού.

«Παρακολουθούμε στενά τις περιφερειακές εξελίξεις και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη δημόσια συζήτηση σχετικά με το Ιράν. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού.

«Τα μάτια μας είναι ορθάνοιχτα προς όλες τις κατευθύνσεις και το δάχτυλό μας είναι περισσότερο από ποτέ στη σκανδάλη ενόψει οποιασδήποτε αλλαγής στην επιχειρησιακή πραγματικότητα», δήλωσε ο Έφι Ντεφρίν στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, τονίζοντας, ωστόσο, ότι «δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις οδηγίες».

Ιράν Ισραήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Γεωργιάδης για επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: “Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ”

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 ώρες πριν

Έβρος: Πλημμύρισαν οι σιδηροδρομικές γραμμές στο Πύθιο Διδυμοτείχου – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Your Face Sounds Familiar: Τα πρώτα ονόματα που έδωσαν τα χέρια με τον ΑΝΤ1

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Χαλκιδική: Βυθίστηκε σκάφος στο λιμάνι της Νέας Φώκαιας – Προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση κατά την ανέλκυση

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7 ώρες πριν

Πειραιώς και SIX παρουσιάζουν νέο μοντέλο άμεσης μετασυναλλακτικής πρόσβασης στην Ελληνική Αγορά Μετοχών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Ξέσπασε γιος θύματος της “Βιολάντα”: “Κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων”