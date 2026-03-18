Σαουδική Αραβία: Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων στις χώρες του Κόλπου, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το σημείο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ορισμένοι από τους κατοίκους της πόλης δέχθηκαν μηνύματα στα κινητά τηλέφωνά τους για πρώτη φορά με τα οποία οι αρχές τους προειδοποιούσαν για μια εχθρική εναέρια απειλή.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε πως τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετωπίζουν μια «βαλλιστική απειλή» στο Ριάντ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Πέγκυ Σταθακοπούλου: Ήθελα τόσο πολύ ένα παιδάκι, είχα δυσκολευτεί, το έκανα 44 ετών

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Την ερχόμενη Δευτέρα η αναπαράσταση της δολοφονίας του κρατούμενου στις φυλακές Δομοκού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Πέθανε σε ηλικία 108 ετών η κυρά Ρηνιώ Βούη, που ήταν η γηραιότερη γυναίκα της Καλύμνου

ΔΙΕΘΝΗ 45 λεπτά πριν

Ισραήλ: Ο στρατός έπληξε πέντε βενζινάδικα εταιρείας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Γυναίκα θαμμένη στα ερείπια έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό απλώνει το χέρι της καλώντας σε βοήθεια – Δείτε το βίντεο