Σαουδική Αραβία: Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων στις χώρες του Κόλπου, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το σημείο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ορισμένοι από τους κατοίκους της πόλης δέχθηκαν μηνύματα στα κινητά τηλέφωνά τους για πρώτη φορά με τα οποία οι αρχές τους προειδοποιούσαν για μια εχθρική εναέρια απειλή.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε πως τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετωπίζουν μια «βαλλιστική απειλή» στο Ριάντ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.