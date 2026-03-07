Ρουμανία: Μνημόσυνο και μνημείο για τα αδικοχαμένα αετόπουλα του ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται από το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που έκοψε το νήμα της ζωής τόσο πρόωρα στους επτά φίλους του ΠΑΟΚ, βυθίζοντας την οικογένεια του Δικεφάλου στο πένθος.

Ανήμερα της συμπλήρωσης 40 ημερών από το τραγικό συμβάν, δεκάδες φίλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στη Ρουμανία και στον χώρο του δυστυχήματος, για να τελέσουν το μνημόσυνο, στη μνήμη των αδικοχαμένων αδερφών τους, ενώ φυσικά το παρών έδωσαν και φίλοι της Πολιτέκα Τιμισοάρα.

Εκεί τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής, ενώ ανεγέρθηκε και μνημείο για τους επτά φίλους του Δικεφάλου.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ της Ρουμανίας:

Πηγή: inpaok.com