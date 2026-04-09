Ρωσία-Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Μόσχα πιστεύει ότι η συμφωνία εκεχειρίας πρέπει να καλύπτει τον Λίβανο
Η Ρωσία πιστεύει ότι η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης «επεκτείνεται» στον Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, αναφερόμενο σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του Ιρανού ομολόγου του, Αμπάς Αραγτσί.
«Η Μόσχα υποθέτει ότι αυτές οι συμφωνίες (…) έχουν περιφερειακή διάσταση και επεκτείνονται ιδίως στον Λίβανο», ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.
Η εκπρόσωπος αυτού, η Μαρία Ζαχάροβα, από την πλευρά της, καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, λέγοντας ότι αυτή «απειλεί να εκτροχιάσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που άρχιζε να διαμορφώνεται».
