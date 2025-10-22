Πυροβολισμοί και πυρκαγιά έξω από τη Βουλή της Σερβίας – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στη Σερβία μετά από πυροβολισμούς που ακούστηκαν έξω από τη Βουλή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει πραγματοποιηθεί μια σύλληψη ενώ κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών ξέσπασε και πυρκαγιά.