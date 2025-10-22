Πυροβολισμοί και πυρκαγιά έξω από τη Βουλή της Σερβίας – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός σήμανε στις αρχές στη Σερβία μετά από πυροβολισμούς που ακούστηκαν έξω από τη Βουλή.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει πραγματοποιηθεί μια σύλληψη ενώ κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών ξέσπασε και πυρκαγιά.
🚨🇷🇸BREAKING: Shooting in Front of the Serbian Parliament!
A camp set up by the ruling party has been set on fire outside the National Assembly building.
The situation is still developing. pic.twitter.com/B4CL5kWVVc— Mario ZNA (@MarioBojic) October 22, 2025
