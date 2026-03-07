MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Πρόεδρος Ιράν: Δεν παραδινόμαστε, δεν θα επιτεθούμε σε γειτονικές χώρες εκτός αν το κάνουν πρώτες

THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα «θα σταθεί μέχρι το τέλος» και δεν πρόκειται να υπάρξει παράδοση, καλώντας τους Ιρανούς να αφήσουν στην άκρη τις εσωτερικές διαφωνίες και να ενωθούν για την υπεράσπιση της χώρας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί σε γειτονικές χώρες και ότι πλήγματα θα πραγματοποιούνται μόνο εάν από το έδαφός τους εκδηλωθεί επίθεση εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η σχετική απόφαση εγκρίθηκε από το μεταβατικό ηγετικό συμβούλιο της χώρας.

Ο Ιρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης συγγνώμη από τα γειτονικά κράτη για ζημιές που ενδέχεται να προκλήθηκαν από τα πλήγματα των τελευταίων ημερών και κάλεσε τις χώρες της περιοχής να μην μετατραπούν σε «εργαλεία» του Ισραήλ ή των ΗΠΑ, αλλά να επιδιώξουν λύσεις μέσω της διπλωματίας.

