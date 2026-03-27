Πολωνία: Μείωση στο 8% του ΦΠΑ στα καύσιμα, ανακοίνωσε ο Τουσκ

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε την Πέμπτη (26/3) ότι η κυβέρνηση στη Βαρσοβία θα μειώσει τον ΦΠΑ στα καύσιμα από 23% στο 8% και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ελάχιστο που επιτρέπεται από τους κανόνες της ΕΕ και οι λιανοπωλητές θα έχουν μέγιστο όριο τιμής πώλησης, έγραψαν το Reuters και το TVP World.

Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, ο φόρος προστιθέμενης αξίας θα μειωθεί στο 8%, από 23%, στην περίπτωση των καυσίμων, ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα μειωθεί σε 0,068 ευρώ ανά λίτρο βενζίνης και 0,066 ευρώ ανά λίτρο ντίζελ.

Επιπλέον, οι πολωνικές αρχές εργάζονται για την επιβολή φόρου στα εξαιρετικά κέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών, δήλωσε επίσης ο Ντόναλντ Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε πριν από τη συνεδρίαση της κυβέρνησης την Πέμπτη.

«Λίγο πριν από τις γιορτές, θα πρέπει να δούμε μια πτώση τιμών περίπου 1,2 ζλότι (0,28 ευρώ) ανά λίτρο για όλα τα καύσιμα», δήλωσε ο Τουσκ.

«Θέλουμε αυτή η μείωση να έχει πραγματικό αντίκτυπο στις τιμές, όχι να γεμίσει τις τσέπες όσων εμπλέκονται στο εμπόριο καυσίμων», πρόσθεσε. «Για την περίοδο εφαρμογής αυτών των μειώσεων ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης, θα εισαγάγουμε μια μέγιστη τιμή λιανικής για τα καύσιμα», δήλωσε επίσης ο Ντόναλντ Τουσκ.

Εάν χρειαστεί, υποσχέθηκε ο Τουσκ, η Πολωνία θα λάβει μέτρα για να αποτρέψει τους ξένους οδηγούς από το να επωφεληθούν από τις μειώσεις τιμών. Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Βαρσοβίας ανέφερε ότι το σύστημα στη Σλοβακία, όπου τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας πληρώνουν περισσότερα στα βενζινάδικα από τα τοπικά αυτοκίνητα, θα αναλυθεί.

«Δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια εργαλεία εάν χρειαστεί», δήλωσε ο Πολωνός ηγέτης. «Θα παρακολουθούμε αυτές τις λίγες ημέρες για να δούμε εάν η κλίμακα απαιτεί τέτοιες ενέργειες», εξήγησε.

Στην Πολωνία, οι φόροι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% των τιμών των αντλιών.

Οι μετοχές του κρατικού διυλιστηρίου Orlen μειώθηκαν κατά 6% μετά την ανακοίνωση της πολωνικής κυβέρνησης.

