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Θρήνος για τον 47χρονο Στάθη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Αχαΐα

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Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κάτω Αχαΐα για τον θάνατο του 47χρονου Στάθη σε τροχαίο δυστύχημα στην μίνι περιμετρική Πατρών τα ξημερώματα της Κυριακής (20/9).

Ο 47χρονος μοτοσικλετιστής, με καταγωγή από την Κάτω Αχαΐα, σκοτώθηκε ανήμερα της γιορτής του, όπως αναφέρει το tempo24.news. Ο 47χρονος ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και είχε επαγγελματική παρουσία στον χώρο των ηλεκτρικών ειδών. Το όνομά του είχε συνδεθεί και με γνωστό κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στην Πάτρα, ενώ είχε παρουσία και στην κοινωνική ζωή της περιοχής, σύμφωνα με το pelop.gr.

Το τροχαίο έγινε όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε, κινούμενη με κατεύθυνση προς τα Ταμπάχανα, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πατρών.

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