Πόλεμος στο Ιράν: “Θα καταδιώξουμε κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ”, διαμηνύουν οι IDF

Ο ισραηλινός στρατός, προειδοποίησε σήμερα ότι θα συνεχίσει να καταδιώκει κάθε διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Σε ανάρτηση στο Χ, στα φαρσί, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε επίσης ότι θα καταδιώξει όποιο πρόσωπο επιδιώξει να διορίσει διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναφερόμενος στο σώμα που είναι αρμόδιο για την επιλογή του.

Χθες, υψηλόβαθμος κληρικός στη Συνέλευση των Ειδικών δήλωσε ότι τα μέλη της θα συνεδριάσουν «εντός μίας ημέρας» για να επιλέξουν τον ηγέτη.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Συνέλευση έχει μια μικρή διαφωνία για το εάν η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από συνάντηση με φυσική παρουσία ή αντ’ αυτού να εκδοθεί χωρίς να τηρείται αυτή η τυπική διαδικασία.

Ο αγιατολάχ Μοχσέν Χεϊνταρί Αλεκασίρ, επίσης μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, δήλωσε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το Nournews ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι δυνατή μια συνεδρίαση με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελική ψηφοφορία. Πρόσθεσε ότι έχει επιλεγεί υποψήφιος, με βάση τη συμβουλή του εκλιπόντος Αλί Χαμενεΐ ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα πρέπει να είναι κάποιος τον οποίο «μισεί ο εχθρός» αντί να τον επαινεί.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για κατοίκους χωριών στο νότιο Λίβανο

Σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στο X από τον Αραβόφωνο εκπρόσωπο του IDF, Avichay Adraee, απευθύνεται στους κατοίκους των χωριών: Arnoun, Yahmar, Zoutar al-Sharqiya και Zoutar al-Gharbiya.



«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε τα σπίτια σας αμέσως και να κατευθυνθείτε βόρεια του Nabatieh», αναφέρει ο Adraee.



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η εκκένωση είναι αναγκαία επειδή οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ «αναγκάζουν τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας να αναλάβουν σκληρή δράση».

Τέσσερις νεκροί από τα χτυπήματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης

Τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μια εγκατάσταση επιμελητείας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων επλήγησαν στη διάρκεια της νύχτας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της, δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος, με την επίθεση να προκαλεί, σύμφωνα με τον ίδιο, τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Τα πέντε αυτά σημεία «υπέστησαν ζημιές» αλλά «η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο», διευκρίνισε στην κρατική τηλεόραση ο Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, επικεφαλής της εθνικής εταιρίας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων.

JUST US & Israel destroyed oil infrastructure – Iran must respond in kind pic.twitter.com/bqYZ9XmsSJ — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 8, 2026

Βρέχει… πετρέλαιο στην Τεχεράνη

Οι περίπου 10 εκατομμύρια κάτοικοι της Τεχεράνης ξύπνησαν σε μια πόλη καλυμμένη από παχιά μαύρα σύννεφα, μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου του Ιράν.



«Μπορείς να δεις ότι η βροχή, το νερό της βροχής, είναι πραγματικά μαύρο — φαίνεται επίσης να είναι γεμάτο με πετρέλαιο», ανέφερε δημοσιογράφος του CNN.



«Αυτή είναι λοιπόν η βροχή που πέφτει σήμερα το πρωί στην ιρανική πρωτεύουσα, μια βροχή γεμάτη πετρέλαιο, μετά τα πλήγματα».

It is raining oil in Tehran this morning after major airstrikes on oil facilities in the South and West of the Iranian capital. @CNN @cnni#IranIsraelWar #Khamenei pic.twitter.com/z5G7DW0pUp — Shahid Qureshi (@ShahidQurashii) March 8, 2026

Ιρανός αξιωματούχος κατηγορεί τον Τραμπ ότι «καίει τα συμφέροντα της Αμερικής»

Ο Mohammad-Bagher Ghalibaf, πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, κατηγόρησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι «καίει τα συμφέροντα της Αμερικής» και προειδοποίησε ότι οι παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου κινδυνεύουν να υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά.



«Αν ο πόλεμος συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό, δεν θα υπάρχει ούτε τρόπος να πουληθεί πετρέλαιο ούτε η δυνατότητα παραγωγής του», έγραψε ο Ghalibaf στο X.



Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν καίνε μόνο τα συμφέροντα της Αμερικής, αλλά και τα συμφέροντα των χωρών της περιοχής και του κόσμου, στα πόδια των ψευδαισθήσεων του Νετανιάχου».