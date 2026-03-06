MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Πάνω από 50 γαλλικά πλοία βρίσκονται αποκλεισμένα στον Κόλπο εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Γύρω στα 50 γαλλικά πλοία βρίσκονται αυτήν την περίοδο αποκλεισμένα στον Κόλπο και άλλα 8 στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Φιλίπ Ταμπαρό, καθώς το Παρίσι αναζητεί υποστήριξη για τη δημιουργία συνασπισμού χωρών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Υπάρχουν γύρω στα 50 πλοία -52 για την ακρίβεια- στον Περσικό Κόλπο και 8 στην Ερυθρά Θάλασσα, και είμαστε επίσης σε διαρκή επαφή με τα πληρώματα, καθώς σε μερικά απ’ αυτά τα σκάφη επιβαίνουν Γάλλοι ναυτικοί», δήλωσε ο Ταμπαρό στο γαλλικό δίκτυο CNews/Europe 1.

Γαλλία Ιράν

