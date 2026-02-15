MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας στην προσπάθειά του να εγκαταλείψει τη χώρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη του πρώην υπουργού Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουτσένκο, ο οποίος παραιτήθηκε πέρυσι έπειτα από ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς, καθώς προσπαθούσε να εγκαταλείψει τη χώρα.

«Σήμερα, καθώς διέσχιζε τα σύνορα, οι ερευνητές της NABU συνέλαβαν τον πρώην υπουργό Ενέργειας σε σχέση με την υπόθεση Μίδας», σημειώνει η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, αναφερόμενη στο σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλόνισε τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας πέρυσι. Το όνομα του Γκαλουτσένκο δεν αναφέρθηκε στην ανακοίνωση, αλλά διετέλεσε υπουργός Ενέργειας μέχρι το 2025 και παραιτήθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

«Οι αρχικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και τις προβλεπόμενες δικαστικές κυρώσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», πρόσθεσε η NABU. Ο Γκαλουτσένκο ήταν μεταξύ των υπουργών που παραιτήθηκαν το 2025 μετά την αποκάλυψη ενός τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), το οποίο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ενορχηστρώνεται από έναν σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, μέλη αυτού του δικτύου έστησαν ένα σχέδιο δωροδοκίας που εκτιμάται σε 100 εκατομμύρια δολάρια για να υπεξαιρέσουν κεφάλαια, προκαλώντας λαϊκή αγανάκτηση σε μια εποχή που η χώρα βίωνε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που προκλήθηκαν από ρωσικές επιθέσεις.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο Γκαλουτσένκο αποκόμισε «προσωπικά οφέλη» από την υπόθεση. Η Ουκρανία μαστίζεται εδώ και καιρό από τη διαφθορά και η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου θεωρείται προϋπόθεση για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο “Ρομπέν των Δασών, η αληθινή ιστορία” από το Θέατρο Κούκλας Redicolo σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Ιωάννινα: Υποχώρησε επαρχιακός δρόμος στα Τζουμέρκα λόγω σφοδρής κακοκαιρίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Τραγωδία στη Βιολάντα: “Αντιμέτωπος μέχρι και με ισόβια ο ιδιοκτήτης”, λέει ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων

ΚΑΙΡΟΣ 9 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος που πούλησε καπνό σε ανήλικο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο χάρτης των πληρωμών για την περίοδο 16 έως 20 Φεβρουαρίου 2026