ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Δύο νεκροί σε ρωσικό πλήγμα στην Ντνίπρο

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς σήμερα, Κυριακή, από πλήγμα ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στην πόλη Ντνίπρο, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε η περιφερειακή διοίκηση.

“Η επίθεση έγινε τη νύχτα. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά, μια ιδιωτική κατοικία καταστράφηκε, δύο άλλες υπέστησαν ζημιές”, έγραψε σε ανάρτησή του σήμερα το πρωί στην εφαρμογή Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Ντνιπροπετρόφσκ, ο Ολεξάντρ Γκάντζα.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι τα θύματα ήταν μια γυναίκα και ένας άνδρας.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε καθώς παύση των ρωσικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα Κίεβο, την οποία δέχθηκε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να τερματιστεί σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

