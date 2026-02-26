Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν: “Κάναμε σημαντική πρόοδο” δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ομάν

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στη Γενεύη ολοκληρώθηκαν για σήμερα, αφού καταγράφηκε «σημαντική πρόοδος» ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν.

Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σύντομα, αφού οι αντιπροσωπείες επιστρέψουν στις πρωτεύουσες των χωρών τους για διαβουλεύσεις, πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον Μπαντρ Μπιν Χαμάντ αλ Μπουσαϊντί, συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

«Απογοητευμένοι» Κούσνερ και Γουίτκοφ

Λίγο νωρίτερα πάντως, ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios έγραψε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, «απογοητεύτηκαν» από όσα άκουσαν από τους Ιρανούς κατά την πρωινή διαπραγμάτευση.

Οι συνομιλίες, που ξεκίνησαν το πρωί, διακόπηκαν για ένα διάλειμμα, πριν ξαναρχίσουν λίγο αργότερα. Τα οχήματα που μετέφεραν τις αντιπροσωπείες έφτασαν λίγο πριν από τις 19.00 (ώρα Ελλάδας) στην κατοικία του πρέσβη του Ομάν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Υπάρχουν νέες ιδέες»

Σε δήλωση που έκανε εν μέσω των διαπραγματεύσεων στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, τόνισε πως Ουάσινγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας εάν η Ουάσινγκτον διαχωρίσει τα «πυρηνικά και τα μη πυρηνικά ζητήματα», προσθέτοντας ότι το χάσμα που παραμένει πρέπει να μειωθεί. «Υπήρχαν νέες ιδέες που πρέπει να συζητηθούν με την Τεχεράνη.

«Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα κενά που πρέπει να γεφυρωθούν», δήλωσε ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Σαγίντ Μπαντρ Αλμπουσαϊντί τόνισε ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν αυτό που χαρακτήρισε «δημιουργικές και θετικές ιδέες» και δήλωσε ότι ελπίζει σε πρόοδο, ενώ ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «έντονες και σοβαρές».

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, συμμετείχε στις σημερινές έμμεσες συνομιλίες, ανέφερε πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις και η ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ «συμμετείχε στις συνομιλίες, ουσιαστικά παίζοντας τον ρόλο ενός τεχνικού παρατηρητή που μπορεί να συμβάλει στην προώθηση των συζητήσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια και σοβαρότητα», μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Προοίμιο συμφωνίας ή πολέμου;

Εδώ και εβδομάδες το ερώτημα παραμένει αναπάντητο αν υπάρχει προοίμιο συμφωνίας ή πολέμου μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο χώρες διεξάγουν γύρους συνομιλιών για τη δεκαετή διαμάχη τους που εστιάζει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κι ενώ οι φόβοι για μια ένοπλη σύρραξη στη Μέση Ανατολή παραμένουν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με ανάληψη στρατιωτικής δράσης αν δεν υπάρξει συμφωνία και τον αμερικανικό στρατό να ενισχύει τις δυνάμεις του στην περιοχή.

Ο Τραμπ έχει αναπτύξει μαχητικά αεροπλάνα, αεροπλανοφόρα με πλοία συνοδείας, καθώς και αντιτορπιλικά και καταδρομικά στην περιοχή, ελπίζοντας ότι θα ασκήσει έτσι πίεση στο Ιράν για να κάνει παραχωρήσεις. Το Ιράν εισέρχεται στον τρίτο γύρο των έμμεσων πυρηνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ με «σοβαρότητα και ευελιξία», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν μόνο στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και στην άρση των κυρώσεων.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η άρνηση του Ιράν να συζητήσει το πρόγραμμά του για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων αποτελεί «μείζον πρόβλημα» το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί, καθώς οι πύραυλοι «είναι σχεδιασμένοι αποκλειστικά για να πλήξουν την Αμερική» και δημιουργούν απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα.