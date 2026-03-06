MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ προσευχήθηκε με πάστορες στο Οβάλ Γραφείο για την επιτυχία των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσευχή για την επιτυχία των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν έκαναν μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χριστιανοί πάστορες που βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (05.03.2026) στο Οβάλ Γραφείο, την ώρα που επεκτείνεται η στρατιωτική αντιπαράθεση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μία σχεδόν εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι πάστορες περικύκλωσαν τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο του και προσευχήθηκαν μαζί για καθοδήγηση, σοφία και προστασία ενώ μαίνεται ο πόλεμος των ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν.

Η συγκέντρωση οργανώθηκε με τη συμμετοχή του Γραφείου Θρησκείας του Λευκού Οίκου επικεφαλής της οποίας είναι η Πόλα Γουάιτ, μια τηλεευαγγελίστρια που έχει συζητηθεί για τις αμφιλεγόμενες μεθόδους συγκέντρωσης χρημάτων.

Ένας από τους πάστορες που συμμετείχε στην τελετή στον Λευκό Οίκο έκανε λόγο για τιμή του να ηγηθεί της προσευχής για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ άλλοι συμμετέχοντες μίλησαν για «απίστευτη μέρα» και σημαντική στιγμή για να προσευχηθούν για την ηγεσία των ΗΠΑ.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν από τον Θεό να χαρίσει στον πρόεδρο Τραμπ σοφία, να τον προστατεύσει από κάθε κακό και να τον βοηθήσει να προωθήσει πολιτικές που βασίζονται σε αυτό που περιέγραψαν ως αξίες και δικαιοσύνη βασισμένες στην πίστη.

Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Τριαντάφυλλος: Διαζύγιο για τον τραγουδιστή μετά από 19 χρόνια γάμου – “Δεν ήμουν καλός σύζυγος” παραδέχτηκε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν 21χρονο και έκλεψαν τσάντα κοπέλας στο κέντρο της πόλης – Συνελήφθη 16χρονος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο σκύλος Iris μύρισε την ηρωίνη μέσα σε συσκευασία δημητριακών – Δύο συλλήψεις – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Η Ζέτα Μακρυπούλια κάνει πρεμιέρα με το Moments

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Βίκυ Μαραγκάκη: Ο πατέρας μου έφυγε από καρκίνο στον εγκέφαλο, πολύ επιθετικής μορφής, έχω μία μικρή ενοχή

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Προειδοποίηση ΥΠΕΞ Βρετανίας: “Δεν αποκλείονται τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κύπρο”