Ο Τραμπ προσευχήθηκε με πάστορες στο Οβάλ Γραφείο για την επιτυχία των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Δείτε βίντεο

Προσευχή για την επιτυχία των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν έκαναν μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χριστιανοί πάστορες που βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (05.03.2026) στο Οβάλ Γραφείο, την ώρα που επεκτείνεται η στρατιωτική αντιπαράθεση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μία σχεδόν εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι πάστορες περικύκλωσαν τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο του και προσευχήθηκαν μαζί για καθοδήγηση, σοφία και προστασία ενώ μαίνεται ο πόλεμος των ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν.

A video shows a group of pastors praying over President Donald Trump in the Oval Office pic.twitter.com/ACG6Pzs002 March 6, 2026

Η συγκέντρωση οργανώθηκε με τη συμμετοχή του Γραφείου Θρησκείας του Λευκού Οίκου επικεφαλής της οποίας είναι η Πόλα Γουάιτ, μια τηλεευαγγελίστρια που έχει συζητηθεί για τις αμφιλεγόμενες μεθόδους συγκέντρωσης χρημάτων.

Ένας από τους πάστορες που συμμετείχε στην τελετή στον Λευκό Οίκο έκανε λόγο για τιμή του να ηγηθεί της προσευχής για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ άλλοι συμμετέχοντες μίλησαν για «απίστευτη μέρα» και σημαντική στιγμή για να προσευχηθούν για την ηγεσία των ΗΠΑ.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν από τον Θεό να χαρίσει στον πρόεδρο Τραμπ σοφία, να τον προστατεύσει από κάθε κακό και να τον βοηθήσει να προωθήσει πολιτικές που βασίζονται σε αυτό που περιέγραψαν ως αξίες και δικαιοσύνη βασισμένες στην πίστη.