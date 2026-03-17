Ο πρόεδρος της Κολομβίας κατηγορεί τον Ισημερινό ότι βομβάρδισε παραμεθόριες περιοχές της χώρας του

Ο πρόεδρος της Κολομβίας κατηγόρησε σήμερα τον Ισημερινό πως βομβάρδισε παραμεθόρια περιοχή της κολομβιανής επικράτειας, με πρόσχημα την καταπολέμηση διακινητών ναρκωτικών.

«Μας βομβαρδίζουν από τον Ισημερινό», δήλωσε ο Γκουστάβο Πέτρο, συμπληρώνοντας ότι στην πληγείσα περιοχή βρέθηκαν 27 απανθρακωμένα πτώματα.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος γνωστοποίησε επίσης ότι ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει. «Του ζήτησα να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του Ισημερινού, επειδή δεν θέλουμε να οδηγηθούμε σε πόλεμο», είπε ο Πέτρο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ισημερινού επιμένει ότι οι βομβαρδισμοί έπληξαν τοποθεσίες στο έδαφος της χώρας του. «Πρόεδρε Πέτρο, οι δηλώσεις σας είναι ψευδείς. Επιχειρούμε στο έδαφός μας, όχι στο δικό σας», έγραψε νωρίτερα ο Ντανιέλ Νομπόα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Υποστήριξε ότι οι βομβαρδισμένες τοποθεσίες αποτελούσαν κρησφύγετα συμμοριών που συνδέονται με τη ναρκοτρομοκρατία, οι περισσότερες εκ των οποίων προέρχονται από την Κολομβία.

Στις 6 Μαρτίου, το υπουργείο Άμυνας του Ισημερινού είχε ανακοινώσει πως βομβάρδισε «με την υποστήριξη των ΗΠΑ» έναν καταυλισμό «της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών Comandos de la Frontera (CDF)» που δρούσε στα σύνορα με την Κολομβία.

Την Κυριακή, ανακοίνωσε την έναρξη επιχείρησης δύο εβδομάδων με στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και σε αυτήν την περίπτωση.

Ο Ισημερινός έχει ενταχθεί στην αποκαλούμενη «Ασπίδα της Αμερικής», μια συμμαχία 17 κρατών που δημιούργησε ο Τραμπ για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών.

Τέλος, στη συμμαχία αυτή δεν περιλαμβάνεται η Κολομβία.

