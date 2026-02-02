MENOY

Ο Μαχμούντ Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης

THESTIVAL TEAM

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Μαχμούντ Αμπάς, προκήρυξε εκλογές την 1η Νοεμβρίου 2026, οι οποίες θα αναδείξουν για πρώτη φορά με άμεση καθολική ψηφοφορία τα μέλη του Εθνικού Παλαιστινιακού Συμβουλίου, κοινοβούλιο της οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), μεταδίδει σήμερα το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ο Αμπάς, πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής και της ΟΑΠ, εξέδωσε διάταγμα που ορίζει ότι οι «εκλογές θα διεξαχθούν παντού όπου αυτό θα είναι δυνατόν, εντός όπως και εκτός της Παλαιστίνης, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του παλαιστινιακού λαού» σε αυτήν την ψηφοφορία, μεταδίδει το Wafa.

Μέχρι σήμερα, τα μέλη του Εθνικού Παλαιστινιακού Συμβουλίου δεν είχαν εκλεγεί ποτέ, αλλά διορίζονταν ή εκλέγονταν έμμεσα.

Στο Εθνικό Παλαιστινιακό Συμβούλιο, το οποίο επί μακρόν λειτουργούσε ως εξόριστο κοινοβούλιο της ΟΑΠ, κυριαρχεί η Φάταχ, το κίνημα του Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος το ίδρυσε μαζί με τον Γιάσερ Αραφάτ, ιστορικό ηγέτη των Παλαιστινίων που πέθανε το 2004. Τα παλαιστινιακά ισλαμιστικά κινήματα της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, δεν είναι μέλη της ΟΑΠ, ούτε εκπροσωπούνται σε αυτό.

