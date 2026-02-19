MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Λαβρόφ προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αυστηρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν θα είχε σοβαρές συνέπειες και ζητώντας να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες για τη διασφάλιση του ειρηνικού χαρακτήρα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Σε συνέντευξή του στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, που μεταδόθηκε χθες, ο Σεργκέι Λαβρόφ αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, μία ημέρα μετά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις κοντά στη Γενεύη ανάμεσα σε αμερικανούς και ιρανούς απεσταλμένους, με μεσολάβηση του Ομάν.

Αναφορά στα προηγούμενα πλήγματα και τον κίνδυνο κλιμάκωσης

«Έγιναν ήδη στο παρελθόν πλήγματα στο Ιράν, σε πυρηνικές εγκαταστάσεις υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Όσο μπορούμε να κρίνουμε, υπήρχαν αληθινοί κίνδυνοι πυρηνικού συμβάντος», τόνισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με τη μεταφρασμένη απομαγνητοφώνηση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι παρακολουθεί «προσεκτικά τις αντιδράσεις στην περιοχή, ιδιαίτερα από τις αραβικές χώρες και τις μοναρχίες του Κόλπου», υπογραμμίζοντας πως «κανένας δεν θέλει περαιτέρω κλιμάκωση» και ότι «οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιγνίδι με τη φωτιά».

Φόβοι για ανατροπή των περιφερειακών ισορροπιών

Κατά τον Σεργκέι Λαβρόφ, μια στρατιωτική σύγκρουση θα μπορούσε να ανατρέψει τα θετικά βήματα των τελευταίων ετών, μεταξύ των οποίων και τη βελτίωση των σχέσεων του Ιράν με χώρες της περιοχής, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Σαουδική Αραβία.

Όπως πρόσθεσε, αραβικές χώρες αποστέλλουν μηνύματα στην Ουάσιγκτον «καλώντας ξεκάθαρα να επιδειχθεί αυτοσυγκράτηση και να αναζητηθεί συμφωνία η οποία δεν θα παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν», αλλά αντίθετα θα «εγγυάται ότι το Ιράν διατηρεί αποκλειστικά ειρηνικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου».

Η θέση της Μόσχας για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ ανέφερε ακόμη ότι η Μόσχα βρίσκεται σε συχνή επαφή με την ηγεσία στην Τεχεράνη και ότι «δεν έχουμε κανέναν λόγο να αμφισβητήσουμε ότι το Ιράν θέλει ειλικρινά να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα στη βάση της τήρησης της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις διπλωματικές διεργασίες να συνεχίζονται, αλλά τις στρατιωτικές επιλογές να παραμένουν στο τραπέζι.

Ιράν Σεργκέι Λαβρόφ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Μίνα Αρναούτη για Παντελή Παντελίδη: Ο μπαμπάς μου έφυγε στην ίδια ηλικία από τον ίδιο λόγο, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τον πόνο μου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 27 λεπτά πριν

ΑΑΔΕ: Διακοπή της εφαρμογής Ε9 για την εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2026 από σήμερα

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν τρώμε γιαούρτι κάθε μέρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Συγκλονίζει μαρτυρία για την ημέρα της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή: “Οι άνθρωποι αυτοί τραγουδούσαν τον Εθνικό Ύμνο”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παρανάλωμα του πυρός δύο αυτοκίνητα τα ξημερώματα στον οικισμό Αγία Σοφία στα Διαβατά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Πέθανε ο Αντώνης Μανιτάκης – Διήμερο πένθος στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ