Ο Λαβρόφ προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν

Αυστηρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν θα είχε σοβαρές συνέπειες και ζητώντας να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες για τη διασφάλιση του ειρηνικού χαρακτήρα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Σε συνέντευξή του στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, που μεταδόθηκε χθες, ο Σεργκέι Λαβρόφ αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, μία ημέρα μετά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις κοντά στη Γενεύη ανάμεσα σε αμερικανούς και ιρανούς απεσταλμένους, με μεσολάβηση του Ομάν.

Αναφορά στα προηγούμενα πλήγματα και τον κίνδυνο κλιμάκωσης

«Έγιναν ήδη στο παρελθόν πλήγματα στο Ιράν, σε πυρηνικές εγκαταστάσεις υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Όσο μπορούμε να κρίνουμε, υπήρχαν αληθινοί κίνδυνοι πυρηνικού συμβάντος», τόνισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με τη μεταφρασμένη απομαγνητοφώνηση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι παρακολουθεί «προσεκτικά τις αντιδράσεις στην περιοχή, ιδιαίτερα από τις αραβικές χώρες και τις μοναρχίες του Κόλπου», υπογραμμίζοντας πως «κανένας δεν θέλει περαιτέρω κλιμάκωση» και ότι «οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιγνίδι με τη φωτιά».

Φόβοι για ανατροπή των περιφερειακών ισορροπιών

Κατά τον Σεργκέι Λαβρόφ, μια στρατιωτική σύγκρουση θα μπορούσε να ανατρέψει τα θετικά βήματα των τελευταίων ετών, μεταξύ των οποίων και τη βελτίωση των σχέσεων του Ιράν με χώρες της περιοχής, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Σαουδική Αραβία.

Όπως πρόσθεσε, αραβικές χώρες αποστέλλουν μηνύματα στην Ουάσιγκτον «καλώντας ξεκάθαρα να επιδειχθεί αυτοσυγκράτηση και να αναζητηθεί συμφωνία η οποία δεν θα παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν», αλλά αντίθετα θα «εγγυάται ότι το Ιράν διατηρεί αποκλειστικά ειρηνικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου».

Η θέση της Μόσχας για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ ανέφερε ακόμη ότι η Μόσχα βρίσκεται σε συχνή επαφή με την ηγεσία στην Τεχεράνη και ότι «δεν έχουμε κανέναν λόγο να αμφισβητήσουμε ότι το Ιράν θέλει ειλικρινά να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα στη βάση της τήρησης της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις διπλωματικές διεργασίες να συνεχίζονται, αλλά τις στρατιωτικές επιλογές να παραμένουν στο τραπέζι.