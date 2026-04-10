MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν κάνει πολύ κακή δουλειά στα Στενά του Ορμούζ – Να σταματήσουν τα διόδια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε με αναρτήσεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόνανλτ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες στη Μέση Ανατολή και λίγο πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Σε μία από τις αναρτήσεις του στo Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως: «Το Ιράν κάνει πολύ κακή δουλειά -και κάποια θα έλεγαν ανέντιμη- στο να επιτρέπει να περνά το πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ. Δεν είναι αυτό η συμφωνία που έχουμε!».

Σε άλλη ανάρτησή του μιλά για τα «διόδια» που φαίνεται να έχουν επιβάλει ατύπως οι Ιρανοί για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς πάντως να προχωρά σε απειλές αν δεν το πράξουν.

«Υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν χρεώνει τέλη στα δεξαμενόπλοια που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ. Καλό θα είναι να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, να σταματήσουν τώρα», σημειώνει.

Σημειώνεται πως τις επόμενες ώρες στο Ισλαμαμπάντ ξεκινούν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

