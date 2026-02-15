Νιγηρία: Τουλάχιστον 46 νεκροί σε τρεις επιθέσεις ενόπλων στην πολιτεία του Νίγηρα

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο σε επίθεση που πραγματοποίησαν ένοπλοι άνδρες σε τρία χωριά της πολιτείας του Νίγηρα, στη δυτικοκεντρική Νιγηρία, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο πηγή του ανθρωπιστικού τομέα.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, “38 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά ή οι δράστες του έκοψαν τον λαιμό” στο χωριό Κονκόσο, “επτά σκοτώθηκαν στο Τουνγκάν Μακέρι” και “ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Πίσα”, τρεις τοποθεσίες που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του Μπόργκου, στα σύνορα με την πολιτεία Κουάρα, όπου περισσότεροι από 160 άνθρωποι σφαγιάστηκαν από τζιχαντιστές στις αρχές Φεβρουαρίου.

Η αύξηση των φονικών επιθέσεων και των μαζικών απαγωγών έχει προκαλέσει ανησυχία για την κατάσταση ασφαλείας, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επέκριναν την αδυναμία της Νιγηρίας να σταματήσει τη βία.

Η Νιγηρία είναι αντιμέτωπη με μια τζιχαντιστική εξέγερση εδώ και περισσότερα από 16 χρόνια στα βορειοανατολικά, με μια σύγκρουση μεταξύ γεωργών και κτηνοτρόφων στα βορειοκεντρικά, με τη βία αυτονομιστών στα νοτιοανατολικά και με απαγωγές για λύτρα στα βορειοδυτικά, οι οποίες θα μπορούσαν σταδιακά να εξαπλωθούν στα νοτιοδυτικά, περιοχή που μέχρι τώρα είναι σχετικά πιο ασφαλής.

