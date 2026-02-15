MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νιγηρία: Τουλάχιστον 46 νεκροί σε τρεις επιθέσεις ενόπλων στην πολιτεία του Νίγηρα

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο σε επίθεση που πραγματοποίησαν ένοπλοι άνδρες σε τρία χωριά της πολιτείας του Νίγηρα, στη δυτικοκεντρική Νιγηρία, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο πηγή του ανθρωπιστικού τομέα.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, “38 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά ή οι δράστες του έκοψαν τον λαιμό” στο χωριό Κονκόσο, “επτά σκοτώθηκαν στο Τουνγκάν Μακέρι” και “ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Πίσα”, τρεις τοποθεσίες που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του Μπόργκου, στα σύνορα με την πολιτεία Κουάρα, όπου περισσότεροι από 160 άνθρωποι σφαγιάστηκαν από τζιχαντιστές στις αρχές Φεβρουαρίου.

Η αύξηση των φονικών επιθέσεων και των μαζικών απαγωγών έχει προκαλέσει ανησυχία για την κατάσταση ασφαλείας, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επέκριναν την αδυναμία της Νιγηρίας να σταματήσει τη βία.

Η Νιγηρία είναι αντιμέτωπη με μια τζιχαντιστική εξέγερση εδώ και περισσότερα από 16 χρόνια στα βορειοανατολικά, με μια σύγκρουση μεταξύ γεωργών και κτηνοτρόφων στα βορειοκεντρικά, με τη βία αυτονομιστών στα νοτιοανατολικά και με απαγωγές για λύτρα στα βορειοδυτικά, οι οποίες θα μπορούσαν σταδιακά να εξαπλωθούν στα νοτιοδυτικά, περιοχή που μέχρι τώρα είναι σχετικά πιο ασφαλής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Νιγηρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Νεκρός 54χρονος στην Αρχαία Ολυμπία – Καταπλακώθηκε από τρακτέρ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Στην Αλβανία ο Μ. Χαρακόπουλος – Συνάντηση με πρ. Βουλής και Αρχιεπίσκοπο: Έχει βαθιές ρίζες η ορθόδοξη παράδοση”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Σέρρες: Συνελήφθησαν 2 άτομα για διπλή κλοπή την ίδια μέρα – Έκλεψαν κοσμήματα και κάρτες, έκαναν αγορές σε καταστήματα

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το διαζύγιο από την Βίβιαν Σπανούδη: Δεν το βλέπω με πικρία αλλά με σεβασμό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Λούκιτς: Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο κύπελλο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Θ. Κοντογεώργης: Να κλείσουμε το αυτιά μας στην τοξικότητα των άκρων