MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Δεν θα επιτρέψουμε στο δολοφονικό καθεστώς του Ιράν να απειλήσει την ανθρωπότητα, ο ιρανικός λαός να πάρει τη μοίρα στα χέρια του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απευθύνεται στους πολίτες της χώρας μετά την έναρξη κοινής επιχείρησης Ισραήλ – ΗΠΑ κατά του Ιράν. Στη δήλωσή του υπογραμμίζει την απειλή που αποτελεί το ιρανικό καθεστώς, προειδοποιεί για τις πυρηνικές φιλοδοξίες του και καλεί τον ιρανικό λαό να ανατρέψει τη δικτατορία, ενώ ζητά από τους Ισραηλινούς να δείξουν ενότητα, αντοχή και θάρρος στην επικείμενη επιχείρηση.

Αναλυτικά το διάγγελμα Νετανιάχου

«Αδέλφια και αδελφές μου, πολίτες του Ισραήλ, πριν λίγο καιρό, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν μια επιχείρηση για να αντιμετωπίσουν την υπαρξιακή απειλή που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν.

Ευχαριστώ τον μεγάλο μας φίλο, Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ και 47 χρόνια, το καθεστώς των Αγιουλάχ φωνάζει «Θάνατος στο Ισραήλ», «Θάνατος στην Αμερική». Έχει χύσει το αίμα μας, δολοφονήσει πολλούς Αμερικανούς και σφαγιάσει τον δικό του λαό.

Αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν πρέπει να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα που θα του επιτρέψουν να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του.

Ήρθε η ώρα όλα τα τμήματα του ιρανικού λαού – Πέρσες, Κούρδοι, Αζέροι, Μπαλούχοι και Αχουάζιοι – να απελευθερωθούν από τον ζυγό της τυραννίας και να δημιουργήσουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν.

Απευθύνομαι σε εσάς, πολίτες του Ισραήλ, να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εθνικής Άμυνας. Τις επόμενες μέρες, στην Επιχείρηση «ο βρυχηθμός του λιονταριού», όλοι θα χρειαστεί να δείξουμε αντοχή και θάρρος.

Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ».

Ιράν Μπενιαμίν Νετανιάχου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Στην Ουάσινγκτον η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενημέρωσε τον Τραμπ για τα βήματα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Ευδιάθετος ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Στο πλευρό του για πρώτη φορά η σύντροφός του Ινές Ντε Ραμόν – Δείτε το βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 26χρονος επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, συγκρούστηκε με όχημα και χτύπησε αστυνομικό κατά τη σύλληψη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Στέφανος Γκίκας: Για πρώτη φορά, το “Κόστος Νησιωτικότητας”, προσεγγίζεται ως μετρήσιμη παράμετρος Δημόσιας Πολιτικής

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Μουντιάλ 2026: Η FIFA στέλνει κλιμάκιο στο Μεξικό για την ασφάλεια μετά το χάος με τα καρτέλ