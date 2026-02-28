Νετανιάχου: Δεν θα επιτρέψουμε στο δολοφονικό καθεστώς του Ιράν να απειλήσει την ανθρωπότητα, ο ιρανικός λαός να πάρει τη μοίρα στα χέρια του

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απευθύνεται στους πολίτες της χώρας μετά την έναρξη κοινής επιχείρησης Ισραήλ – ΗΠΑ κατά του Ιράν. Στη δήλωσή του υπογραμμίζει την απειλή που αποτελεί το ιρανικό καθεστώς, προειδοποιεί για τις πυρηνικές φιλοδοξίες του και καλεί τον ιρανικό λαό να ανατρέψει τη δικτατορία, ενώ ζητά από τους Ισραηλινούς να δείξουν ενότητα, αντοχή και θάρρος στην επικείμενη επιχείρηση.

Israel & USA embarked on an operation to remove the existential threat posed by the terrorist regime in Iran



For 47 years, the Ayatollahs' regime has chanted "Death to Israel," "Death to America." It has spilled our blood, murdered many Americans & massacred its own people



Αναλυτικά το διάγγελμα Νετανιάχου

«Αδέλφια και αδελφές μου, πολίτες του Ισραήλ, πριν λίγο καιρό, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν μια επιχείρηση για να αντιμετωπίσουν την υπαρξιακή απειλή που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν.

Ευχαριστώ τον μεγάλο μας φίλο, Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ και 47 χρόνια, το καθεστώς των Αγιουλάχ φωνάζει «Θάνατος στο Ισραήλ», «Θάνατος στην Αμερική». Έχει χύσει το αίμα μας, δολοφονήσει πολλούς Αμερικανούς και σφαγιάσει τον δικό του λαό.

Αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν πρέπει να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα που θα του επιτρέψουν να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του.

Ήρθε η ώρα όλα τα τμήματα του ιρανικού λαού – Πέρσες, Κούρδοι, Αζέροι, Μπαλούχοι και Αχουάζιοι – να απελευθερωθούν από τον ζυγό της τυραννίας και να δημιουργήσουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν.

Απευθύνομαι σε εσάς, πολίτες του Ισραήλ, να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εθνικής Άμυνας. Τις επόμενες μέρες, στην Επιχείρηση «ο βρυχηθμός του λιονταριού», όλοι θα χρειαστεί να δείξουμε αντοχή και θάρρος.

Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ».