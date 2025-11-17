MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Νέος συναγερμός στο Λούβρο: Έκλεισε γκαλερί με αρχαία ελληνικά αγγεία λόγω προβλημάτων στατικότητας

THESTIVAL TEAM

Το Μουσείο του Λούβρου ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (17/11) ότι θα κλείσει μία από τις γκαλερί του ως προληπτικό μέτρο, μετά από έλεγχο στατικότητας που αποκάλυψε ότι υπήρξαν προβλήματα σε ορισμένες κολώνες του κτηρίου.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ertnews.gr, η διεύθυνση του μουσείου του Λούβρου, ανακοίνωσε πως η γκαλερί Καμπάνια (Campana), η οποία στεγάζει εννέα αίθουσες αφιερωμένες στην αρχαία ελληνική κεραμική, θα παραμείνει κλειστή ενόσω διεξάγονται μελέτες σχετικά με «συγκεκριμένη αδυναμία που παρουσιάζουν ορισμένες κολώνες που στηρίζουν τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του μουσείου, «λόγω της πολύπλοκης αρχιτεκτονικής τους και των δομικών και διαρρυθμιστικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία του 1930, τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου αυτής της πτέρυγας παρουσιάζουν αδυναμίες».

«Ορισμένες δοκοί που στηρίζουν τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου της νότιας πτέρυγας είναι το πρόβλημα», προσθέτει η ανακοίνωση.

Η συγκεκριμένη είδηση σχετικά με το Λούβρο έρχεται λιγότερο από ένα μήνα πριν τη μεγάλη κλοπή που συνέβη την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, όταν κλέφτες διέρρηξαν το παγκοσμίου φήμης μουσείο του Παρισιού χρησιμοποιώντας σκάλα τοποθετημένη σε φορτηγό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Πινακοθήκη Απόλλων. Αφού παραβίασαν ένα παράθυρο, στόχευσαν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας και στη συνέχεια έκλεψαν τα γαλλικά κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ (102 εκατομμύρια δολάρια) πριν διαφύγουν με σκούτερ.

