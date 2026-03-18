Νεκρός ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, σύμφωνα με το Ισραήλ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραελ Κατς δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τον υπουργό Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαΐλ Χατίμπ.

Ο Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε τον θάνατο του Χατίμπ και είπε ότι «σημαντικές εκπλήξεις αναμένονται κατά τη διάρκεια της ημέρας σε όλα τα μέτωπα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η δολοφονία του Χατίμπ ακολουθεί την εξόντωση από το Ισραήλ του κορυφαίου Ιρανού αξιωματούχου ασφαλείας Αλί Λαριτζανί καθώς και του επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε επιβάλει κυρώσεις στον Χατίμπ το 2022, επειδή το Υπουργείο Πληροφοριών «εμπλέκεται σε κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους».

Ο Χατίμπ «διευθύνει πολλά δίκτυα απειλών στον κυβερνοχώρο που εμπλέκονται σε κυβερνοκατασκοπεία και επιθέσεις ransomware προς υποστήριξη των πολιτικών στόχων του Ιράν», δήλωσε το Υπουργείο Οικονομικών εκείνη την εποχή.

Το Υπουργείο Οικονομικών χαρακτήρισε επίσης το Υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν σε έναν άλλο γύρο κυρώσεων «μία από τις κύριες υπηρεσίες ασφαλείας της ιρανικής κυβέρνησης, η οποία είναι υπεύθυνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Υπό την ηγεσία του, το (Υπουργείο Πληροφοριών) έχει καταπολεμήσει μεγάλο αριθμό υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστών για τα δικαιώματα των γυναικών, δημοσιογράφων, σκηνοθετών και μελών θρησκευτικών μειονοτικών ομάδων», ανέφερε.

Το Υπουργείο Πληροφοριών «έχει επίσης διώξει επιθετικά άτομα που καταγγέλλουν παραβιάσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, καθώς και τις οικογένειές τους, και έχει υποβάλει κρατούμενους σε βασανιστήρια σε μυστικά κέντρα κράτησης κατά τη διάρκεια της θητείας του».