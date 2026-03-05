MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

NATO: Ενισχύει την αντιπυραυλική του άμυνα, μετά τον πύραυλο που κατευθυνόταν στον εναέριο χώρο της Τουρκίας

|
THESTIVAL TEAM

Το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει το επίπεδο ετοιμότητας της αντιπυραυλικής και αντιβαλλιστικής άμυνας της Συμμαχίας, μετά την «επιτυχημένη αναχαίτιση» ενός βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν που στόχευε την Τουρκία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Ευρώπης (SHAPE), ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο’ Ντόνελ.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι χθες, εκτός από την επιτυχημένη αναχαίτιση ενός βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν που στόχευε την Τουρκία (…) το ΝΑΤΟ αύξησε τη θέση του σε επίπεδο Συμμαχίας για την άμυνα κατά των βαλλιστικών πυραύλων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μ. Ο Ντόνελ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η άμεση δράση ελήφθη από τον διοικητή της Αεροπορικής Διοίκησης του ΝΑΤΟ, ο οποίος συνέστησε «η θέση του ΝΑΤΟ για την άμυνα κατά των βαλλιστικών πυραύλων να παραμείνει σε αυτό το αυξημένο επίπεδο μέχρι να υποχωρήσει η απειλή από τις συνεχιζόμενες αδιάκριτες επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή».

NATO

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 λεπτά πριν

Ιράν: Η Τεχεράνη επιδιώκει να κλιμακώσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Μέση Ανατολή: Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Βηρυτό και Τεχεράνη – Οι Ιρανοί λένε ότι χτύπησαν βάσεις των Κούρδων στο Ιρακινό Κουρδιστάν

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει για τον περιορισμό των εξουσιών του Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Αραγτσί: Η φρεγάτα Iris Dena χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα “χωρίς προειδοποίηση”, θα το μετανιώσουν πικρά οι ΗΠΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Φυσικό αέριο: Στα 50,07 ευρώ η μεγαβατώρα λόγω Ορμούζ – Άνοδος πάνω από 50% σε μία εβδομάδα