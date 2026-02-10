Μυστήριο και θεωρίες συνωμοσίας στη Βουλγαρία για έξι θανάτους “δασοφυλάκων” στα βουνά

Υπόθεση που δεν έχει προηγούμενο χαρακτηρίζουν οι Αρχές στη Βουλγαρία τους έξι μυστηριώδεις θανάτους μέσα σε λίγες ημέρες στα βουνά πάνω στα σύνορα με τη Σερβία. Τα θύματα, από τα οποία ένας είναι ανήλικος, είναι μέλη μιας οργάνωσης για την προστασία της φύσης.

Τα περιστατικά, πέρα από τη συζήτηση που προκάλεσαν, έχουν «γεννήσει» και πολλές θεωρίες συνωμοσίας, κυρίως γιατί οι περιγραφές είναι ακόμη ασαφείς.

Στις αρχές του μήνα, αναφέρει ο Guardian, τρεις άνδρες ηλικίας 45, 49 και 51 ετών βρέθηκαν νεκροί στα καμένα ερείπια καταφυγίου κοντά στο πέρασμα Πετροχάν.

Και οι τρεις είχαν τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι, τα οποία, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, είχαν προκαλέσει οι ίδιοι είτε εξ επαφής είτε από πολύ κοντινή απόσταση. Τα ίχνη DNA που ανιχνεύθηκαν στα όπλα ανήκαν μόνο στους τρεις άνδρες, ανέφεραν οι Αρχές.

Την Κυριακή, η αστυνομία ανακάλυψε τα πτώματα δύο ανδρών ηλικίας 51 και 22 ετών και ενός 15χρονου, σε τροχόσπιτο κοντά στην κορυφή Οκόλτσιτσα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Σόφιας. Ένας από τους τρεις σκότωσε τους άλλους και μετά αυτοκτόνησε, εκτιμούν οι Αρχές που υποψιάζονταν ότι το συμβάν είχε σχέση με τους θανάτους στο Πετροχάν.

Πέντε από τα θύματα ήταν μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχου Προστατευόμενων Περιοχών, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης για την προστασία της φύσης, η οποία χρησιμοποιούσε το καταφύγιο του περάσματος Πετροχάν ως έδρα ενώ φιλοξενούσε επίσης αγροτικές κατασκηνώσεις για νέους.

Τα μέλη της Υπηρεσίας περιγράφονται ως «δασοφύλακες» που για χρόνια περιπολούσαν στην περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Σερβία και βοηθούσαν την συνοριακή αστυνομία.

Το μυστήριο πυκνώνει γιατί οι άνδρες φέρονται να είχαν εμπλοκή με τον θιβετιανό βουδισμό. Συγγενής ενός από τα θύματα μίλησε μάλιστα για «εξαιρετική ψυχολογική αστάθεια» εντός της ομάδας.

Ωστόσο, η μητέρα ενός από τους νεκρούς έχει τη θεωρία ότι οι έξι άνδρες δολοφονήθηκαν επειδή ήταν μάρτυρες εγκληματικών δραστηριοτήτων στα σύνορα Βουλγαρίας-Σερβίας, όπου η διακίνηση ανθρώπων και η παράνομη υλοτομία είναι συνηθισμένες.

Το όλο ζήτημα απασχολεί και τους πολιτικούς, με τον πρώην πρόεδρο Ρούμεν Ράντεφ να μιλά για «πολιτικό σοκ και ένδειξη της κατάστασης της χώρας».

Πηγή: protothema.gr