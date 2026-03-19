Μπαλί: Γαλλίδα influencer συνελήφθη γιατί προσπάθησε να γυρίσει πορνό – Κινδυνεύει με 10 χρόνια φυλάκιση

Στη σύλληψη μιας influencer από τη Γαλλία, η οποία προσπάθησε να γυρίσει πορνό στο Μπαλί με δύο άνδρες προχώρησαν οι αρχές της Ινδονησίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της σύλληψης, η 23χρονη ονομάζεται Μελίσα Μιρέιγ Ζανίν.

Κατά πληροφορίες που μεταδίδει η Daily Mail η Ζανίν διέμενε στο χωριό Κανγκού του Μπαλί μαζί με έναν 26χρονο Γάλλο και έναν 24χρονο Ιταλό που επίσης συνελήφθησαν. Ο πρώτος φέρεται να ενεργούσε ως μάνατζερ και παραγωγός της 23χρονης ενώ ο δεύτερος εμφανίστηκε σε βίντεο ακατάλληλου περιεχομένου, ντυμένος ως διανομέας.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για την υπόθεση αφού έμαθε για ένα βίντεο που γυρίστηκε σε βίλα στις 8 Μαρτίου και έγινε viral στο διαδίκτυο δείχνοντας τη νεαρή Γαλλίδα και τον Ιταλό οδηγό στο Μπαλί.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το βίντεο την Παρασκευή 13 Μαρτίου και διέταξαν τις μεταναστευτικές αρχές να κρατήσουν την 23χρονη και τον Ιταλό παρτενέρ της στο αεροδρόμιο της Ντενπασάρ, όπου επρόκειτο να αναχωρήσουν για την Ταϊλάνδη. Ο Γάλλος μάνατζερ συνελήφθη τρεις ημέρες αργότερα

Η αστυνομία της Ινδονησίας κατέσχεσε τρία κινητά τηλέφωνα, μια κάμερα, έναν φορητό υπολογιστή MacBook και ένα «γιλέκο οδηγού μοτοσικλέτας-ταξί».

«Και οι τρεις ύποπτοι αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες βάσει των ινδονησιακών νόμων περί ηλεκτρονικών πληροφοριών και συναλλαγών για τη δημιουργία και διανομή του περιεχομένου» όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας ενώ σύμφωνα με την ινδονησιακή νομοθεσία, οι τρεις τους αντιμετωπίζουν ποινή έως και δέκα χρόνια φυλάκισης, εφόσον καταδικαστούν.

Σημειώνεται ότι στην Ινδονησία που είναι κατά πλειοψηφία μουσουλμανική, η παραγωγή και διανομή πορνογραφικού υλικού αντιμετωπίζεται αυστηρά.