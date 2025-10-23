MENOY

Λούβρο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την κλοπή – μαμούθ στο διάσημο μουσείο – Πώς κινήθηκαν οι δράστες

Λίγες ημέρες μετά την κλοπή – μαμούθ στο μουσείου του Λούβρου, νέα ντοκουμέντα βγήκαν στη δημοσιότητα από τη στιγμή που οι δράστες -παραμένουν ασύλληπτοι- τρέχουν με τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα, βγαίνουν από το σπασμένο παράθυρο και εξαφανίζονται.

Στο πρώτο βίντεο φαίνονται οι κλέφτες να κατεβαίνουν από το ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμοποίησαν για να εισβάλλουν στο μουσείου του Λούβρου.

Αυτό μάλιστα είναι και το πρώτο καθαρό βίντεο που αποτυπώνει τους δράστες. Αφού «πιάνουν» έδαφος, καβαλούν τις μηχανές τους και τρέπονται σε φυγή. Το πού βρίσκονται τώρα ή το που είναι τα κοσμήματα παραμένει μυστήριο.

Ειδικοί εκτιμούν πως τα κοσμήματα ήδη έχουν λιώσει ή σπάσει σε κομμάτια. Το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στο Λούβρο θεωρείται απίθανο ακόμη και στην περίπτωση που οι αρχές της Γαλλίας καταφέρουν να πιάσουν τους δράστες.

Το δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο είναι μέσα από το μουσείο του Λούβρου. Οι σειρήνες δεν σταματούν να ηχούν ενώ στη μέση της αίθουσας στέκονται 3 άνδρες που φορούν κίτρινα – φωσφοριζέ γιλέκα.

Δύο από αυτούς σπρώχνουν με δύναμη τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος μέσα στον μαύρο σάκο τους.

Ξαφνικά τρέχουν προς το παράθυρο για να δουν αν έχουν γίνει αντιληπτοί.

Τα κοσμήματα που έκλεψαν οι δράστες ξεπερνούν τα 85 εκατ. ευρώ. Πάνω από 100 αστυνομικοί συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. «Πρόκειται για το μεγαλύτερο ανθρωποκηνυγητό στην ιστορία της Γαλλίας», σχολιάζουν ειδικοί.

