Λίβανος: Ο στρατός κλείνει την τελευταία γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι αφού το Ισραήλ απείλησε να την καταστρέψει

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει μια στρατηγικής σημασίας γέφυρα στο νότο της χώρας, μετά την απειλή του Ισραήλ ότι θα την βάλει στο στόχαστρο.

Πρόκειται για την τελευταία γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι, στην περιοχή της Τύρου, που συνδέει το νότιο τμήμα της χώρας με το βόρειο. Χιλιάδες οικογένειες έχουν παραμείνει σε αυτήν την περιοχή, παρά τις εντολές εκκένωσης που εξέδιδε τις προηγούμενες ημέρες το Ισραήλ.

Από την έναρξη του πολέμου με τη Χεζμπολάχ, στις 2 Μαρτίου, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει καταστρέψει έξι γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι.