Λίβανος: Η Χεζμπολάχ καταδικάζει την “άνανδρη δολοφονία” του Αλί Λαριτζανί
Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου καταδίκασε σήμερα την «άνανδρη δολοφονία» του Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε χθες Τρίτη σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.
«Καταδικάζουμε αυτήν την άνανδρη δολοφονία και τη συνέχιση των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων», αναφέρει η ανακοίνωση της Χεζμπολάχ, στην οποία υπογραμμίζεται πως «οι δολοφονίες ηγετών δεν θα κάμψουν τη βούληση της Ισλαμικής Δημοκρατίας».
Ο Λίβανος σπαράσσεται από τον πόλεμο, για άλλη μια φορά, καθώς το Ισραήλ έχει ξεκινήσει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, ως αντίποινα για τις επιθέσεις που εξαπέλυσε εναντίον του η σιιτική οργάνωση – η οποία θέλησε με αυτόν τον τρόπο να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
