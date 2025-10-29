Ληστεία στο Λούβρο: Ταυτοποιήθηκε το DNA των δύο συλληφθέντων – Αναγνώρισαν εν μέρει τη συμμετοχή τους

Εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου, καθώς δύο άνδρες συνελήφθησαν από τις γαλλικές αρχές και θεωρούνται οι βασικοί δράστες της διάρρηξης που συγκλόνισε το Παρίσι στις 19 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, οι δύο συλληφθέντες έχουν αναγνωρίσει εν μέρει τη συμμετοχή τους στην υπόθεση, ενώ σε βάρος τους έχουν προκύψει ισχυρά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και ευρήματα DNA.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, το DNA του ενός υπόπτου εντοπίστηκε πάνω στο μηχανάκι που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών, ενώ του δεύτερου υπόπτου βρέθηκε σε μία από τις γυάλινες προθήκες που είχαν σπάσει κατά τη διάρκεια της ληστείας.

Η ληστεία σημειώθηκε το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, όταν τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο Λούβρο και άρπαξαν ανεκτίμητα κοσμήματα, προτού διαφύγουν ανενόχλητοι, αποκαλύπτοντας σοβαρά κενά στα μέτρα ασφαλείας του διάσημου μουσείου.

Η κ. Μπεκό επισήμανε ότι δεν αποκλείεται η συμμορία να είναι πολυμελής, πέρα από τα τέσσερα άτομα που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, ενώ τα κλεμμένα κοσμήματα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την εισβολή στο μουσείο είχε κλαπεί στις 10 Οκτωβρίου, γεγονός που δείχνει προμελετημένο σχέδιο εκ μέρους των δραστών.

Οι δύο ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή τις επόμενες ημέρες, καθώς οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και των πολύτιμων αντικειμένων που εκλάπησαν.