Ληστεία στο Λούβρο: Αυτά είναι τα πολύτιμα κοσμήματα που εκλάπησαν

Μία «ομάδα κρούσης» τεσσάρων ατόμων αναζητείται αφού διέπραξε τη θεαματική κλοπή ιστορικών κοσμημάτων στο μουσείο του Λούβρου σήμερα το πρωί και διέφυγε με μοτοσικλέτες, ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκυό στο BFM TV.

Οι τέσσερις άνδρες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και διέφυγαν «με σκούτερ μεγάλης ισχύος», δήλωσε η δικαστικός που αναφέρθηκε στην πιθανή ύπαρξη «εντολέων» και «εκτελεστικών οργάνων» στους κόλπους αυτής της εγκληματικής συμμορίας.

Οι κλέφτες αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα ν από το μουσείο, ενώ προσπάθησαν να κλέψουν και ένα ένατο, το οποίο βρέθηκε πεταμένο στον τόπο της κλοπής.

Η εισαγγελέας του Παρισιού διευκρίνισε ότι το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα δεν έγινε στόχος των κλεφτών.

Ο οίκος Sotheby’s εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Η λίστα με τα κοσμήματα που εκλάπησαν

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα κοσμήματα που έκλεψαν οι δράστες της διάρρηξης που θυμίζει κινηματογραφική ταινία, σε μόλις επτά λεπτά.

Σύμφωνα με το Sky News πρόκειται για:

Την τιάρα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς:

Το κολιέ από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς:

Ένα σκουλαρίκι από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς. Το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα στο συγκεκριμένο σετ οφείλεται στα ζαφείρια Κεϋλάνης:

Το σμαραγδένιο κολιέ από το σετ κοσμημάτων της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας. Το κολιέ έχει 32 σμαράγδια και 1.138 διαμάντια.

Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με σμαράγδια από το σετ κοσμημάτων της Μαρίας Λουίζας:

Μια καρφίτσα γνωστή ως καρφίτσα-λειψανοθήκη:

Την τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας:

Την καρφίτσα φιόγκο της αυτοκράτειρας Ευγενίας:

Η συγκεκριμένη καρφίτσα φιόγκος έχει 2.634 διαμάντια και αγοράστηκε από το μουσείο του Λούβρου για 6,72 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από την απόκτησή του το 2008, βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή στις ΗΠΑ.

Πώς έγινε η ληστεία στο Λούβρο

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, η εισαγγελέας Λορ Μπεκό αποκάλυψε πως οι κλέφτες απείλησαν τους φύλακες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο εμβληματικό μουσείο.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι η ανυψωτική πλατφόρμα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να εισβάλουν στο Μουσείο του Λούβρου δεν βρισκόταν εκεί λόγω έργων, όπως είχε διαρρεύσει, αλλά μεταφέρθηκε από τους ίδιους, ενώ αν και ο συναγερμός λειτουργούσε κανονικά, δεν είναι βέβαιο αν το σήμα έγινε αντιληπτό από το κέντρο ασφαλείας.

Η ληστεία εξάλλου διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά.

«Διαθέτουμε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του μουσείου και της πόλης του Παρισιού», δήλωσε επίσης η Μπεκό, κάνοντας λόγο για στοιχεία που αποδεικνύουν προσεκτική προετοιμασία και υψηλό επίπεδο οργάνωσης.

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για πράξη οργανωμένου εγκλήματος, που παραπέμπει σε επαγγελματίες κακοποιούς χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο ξένης εμπλοκής, ωστόσο δεν θεωρείται πιθανό.

Η εισαγγελέας επιβεβαίωσε επίσης ότι οι τέσσερις δράστες, τους οποίους χαρακτήρισε«κομάντο», παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται.

Un cambriolage a eu lieu au Louvre ce matin.

Importante présence policière sur place.

La foule est tenue à distance.

Le musée restera fermé aujourd'hui. @BFMTV pic.twitter.com/E3Oo048ZQO — Antoine Forestier (@a_forestier) October 19, 2025

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, αλλά και ότι θα ενισχυθεί η ασφάλεια του μουσείου, στο οποίο θα επιστρέψουν τα κλοπιμαία.

Σε μήνυμά του στο Χ, καταδίκασε την κλοπή, χαρακτηρίζοντάς την ως «πλήγμα σε μια πολιτιστική κληρονομιά που αγαπάμε, γιατί είναι η Ιστορία μας».

«Θα βρούμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Όλα γίνονται, παντού, υπό την καθοδήγηση της Εισαγγελίας του Παρισιού, για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα», δήλωσε.

Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire.



Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025

Σύμφωνα με την Le Parisien, οι δύο δράστες ήταν ντυμένοι με κίτρινα γιλέκα υποδυόμενοι τους εργάτες σε ένα φορτηγό με ανυψωτικό μηχάνημα, ενώ άλλοι δύο επέβαιναν σε σκούτερ.

Με τη βοήθεια του ανυψωτικού μηχανήματος, έφτασαν στον πρώτο όροφο του κτηρίου, από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονταν εργασίες, χωρίς να κινήσουν υποψίες.

Ενδεικτικό είναι το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που ένας εκ των δραστών με κίτρινο γιλέκο και κουκούλα ανοίγει τρύπα με φορητό τροχό στη γυάλινη προθήκη, στη φημισμένη Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται πολύτιμα κοσμήματα και αυτοκρατορικά κειμήλια.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Οι δράστες έσπασαν δύο προθήκες, μία με τα «κοσμήματα του Ναπολέοντα» και μία με τα «κοσμήματα των Γάλλων ηγεμόνων», φεύγοντας με λεία ανεκτίμητης αξίας, ενώ εκατοντάδες επισκέπτες περιηγούνταν στο μουσείο.

Βρέθηκε το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Οι δράστες κατέβηκαν ξανά με τη βοήθεια του ανυψωτικού μηχανήματος και διέφυγαν με δύο σκούτερ. Η αστυνομία εντόπισε λίγο αργότερα δύο τροχούς, βενζίνη, γάντια, walkie talkie, μια κουβέρτα, ένα γιλέκο, καθώς κι ένα κόσμημα που πιθανώς έπεσε από τους ληστές στον δρόμο. Πρόκειται για το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο έχει υποστεί ζημιές, σύμφωνα με το AFP.

Το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, όπως αναφέρεται στην περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου.

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας που εντοπίστηκε έξω από το μουσείο:

DIRECT | Selon nos informations, un des bijoux dérobés au Louvre a été retrouvé à l'extérieur du musée



il s'agirait de la couronne de l'impératrice Eugénie qui a été brisée

➡️ https://t.co/p0b8f4vweF pic.twitter.com/2JUcuIqKSL — Le Parisien (@le_Parisien) October 19, 2025

Σύμφωνα με πηγή μέσα από το μουσείο, το διάσημο διαμάντι 140 καρατίων «Régent», το μεγαλύτερο της συλλογής, δεν εκλάπη.

Θωρείται «καταραμένο» καθώς όσοι το είχαν στην κατοχή τους είχαν άσχημο τέλος.

Όπως ενημέρωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λορέν Νουνιέζ, οι δράστες είχαν ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο, το οποίο το εκτέλεσαν μέσα σε μόλις 7 λεπτά.

Υπενθυμίζεται, δε πως από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτή η κλοπή, το μουσείο έκλεισε, ενώ στο σημείο έσπευσε η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί.

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε στα social media.

Η στιγμή που οι επισκέπτες εκκενώνουν το μουσείο:

PANIQUE TOTALE au Musée du Louvre évacué d’urgence 🤯 Braquage confirmé par Rachida Dati. pic.twitter.com/p2c1Eo5XjT — Raspoutine (@gregraspoutine) October 19, 2025

Η αίθουσα του Απόλλωνα στο Μουσείο του Λούβρου: