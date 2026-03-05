Λαβρόφ: ΗΠΑ και Ισραήλ θέλουν να εμπλέξουν στον πόλεμο χώρες του Περσικού Κόλπου

«Ένας από τους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ είναι να εμπλέξουν τις χώρες του Περσικού Κόλπου σε έναν πόλεμο κατά του Ιράν. Όλοι όσοι υποφέρουν από την επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ είναι στρατηγικοί μας εταίροι» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον Ρώσο ΥΠΕΞ, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «προκάλεσαν σκόπιμα το Ιράν να προβεί σε αντίποινα χτυπήματα εναντίον στόχων σε ορισμένες αραβικές χώρες, τα οποία οδήγησαν σε ανθρώπινες και υλικές απώλειες». Γεγονός για το οποίο, όπως είπε, η ρωσική πλευρά εκφράζει τη βαθιά της λύπη.