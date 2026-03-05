MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Λαβρόφ: ΗΠΑ και Ισραήλ θέλουν να εμπλέξουν στον πόλεμο χώρες του Περσικού Κόλπου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Ένας από τους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ είναι να εμπλέξουν τις χώρες του Περσικού Κόλπου σε έναν πόλεμο κατά του Ιράν. Όλοι όσοι υποφέρουν από την επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ είναι στρατηγικοί μας εταίροι» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον Ρώσο ΥΠΕΞ, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «προκάλεσαν σκόπιμα το Ιράν να προβεί σε αντίποινα χτυπήματα εναντίον στόχων σε ορισμένες αραβικές χώρες, τα οποία οδήγησαν σε ανθρώπινες και υλικές απώλειες». Γεγονός για το οποίο, όπως είπε, η ρωσική πλευρά εκφράζει τη βαθιά της λύπη.

Σεργκέι Λαβρόφ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ ξεμπλόκαρε στην Κηφισιά και “πάτησε” κορυφή με 4αρα! – “Φωτιά” στην βαθμολογία

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Η Δέσποινα Βανδή γυμνάζει τον Γιάννη Κατινάκη – Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Χειροπέδες σε συμμορία που εξαπατούσε τηλεφωνικά πολίτες – Κέρδη 300.000 ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Boυλή: Την προσεχή Τρίτη το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ολομέλεια

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Στάρμερ: Μην δίνετε σημασία στις δηλώσεις Τραμπ αλλά στην στρατιωτική συνεργασία Βρετανίας-ΗΠΑ