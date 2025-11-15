Κολομβία: Έξι ανήλικοι σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές των ενόπλων δυνάμεων εναντίον των ανταρτών

Το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη της Κολομβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έξι παιδιά σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών των κολομβιανών ενόπλων δυνάμων που είχαν στόχο ομάδες ανταρτών.

Αντιμέτωπος με κυρώσεις των ΗΠΑ, εξαιτίας της υποτιθέμενης απροθυμίας του να βάλει στο στόχαστρο ένοπλες οργανώσεις εμπλεκόμενες στη διακίνηση ναρκωτικών, ο Σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ενέτεινε την περασμένη εβδομάδα επιθέσεις εναντίον ένοπλων ομάδων με αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν 28 ανθρώπους. Η πιο αιματηρή επίθεση έγινε την Τρίτη όταν αεροπορικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 μέλη παράταξης ανταρτών σε τομέα που διαρρέει ο Αμαζόνιος, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο πρόεδρος Πέτρο διέταξε «τον βομβαρδισμό και τη διάλυση με στρατιωτικά μέσα» της παράταξης με επικεφαλής τον πλέον καταζητούμενο ηγέτη ανταρτών στη χώρα, γνωστό με το ψευδώνυμο Ιβάν Μορδίσκο, μετά την αποτυχία των συνομιλιών με το αποκαλούμενο Κεντρικό Γενικό Επιτελείο (EMC). Ο Μορδίσκο και τα μέλη του EMC απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 ανάμεσα στις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC) και την τότε κυβέρνηση και συνεχίζουν τη δράση τους.

Σε ηχητικό μήνυμα που έστειλε σήμερα σε ΜΜΕ η Συνήγορος του Πολίτη, Ίρις Μάριν γνωστοποίησε «τους θανάτους έξι παιδιών που είχαν πέσει θύματα καταναγκαστικής στρατολόγησης» κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επιδρομής, που είχε στόχο το EMC.

«Όλα αυτά είναι θλιβερά. Αυτός είναι πόλεμος, επώδυνος και απάνθρωπος, που πλήττει τους πιο ευάλωτους: ανηλίκους που στρατολογούνται λόγω έλλειψης προστασίας και τώρα έχουν μετατραπεί σε στρατιωτικούς στόχους», δήλωσε η Μάριν στο μήνυμά της, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ηλικίες των θυμάτων.

Κατηγόρησε ως υπεύθυνους για τους θανάτους των παιδιών το EMC και τον Μορδίσκο.

«Οι στρατιωτικές δυνάμεις πρέπει να λαμβάνουν όλες τις δυνατές προφυλάξεις για την προστασία των παιδιών», σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές που «απαιτούν μια πολύ προσεκτική αξιολόγηση των μέσων και των μεθόδων πολέμου, προκειμένου να αποφευχθεί δυσανάλογη ή περιττή βλάβη», είπε η Συνήγορος του Πολίτη.

Την Τρίτη, ο στρατός ανακοίνωσε τη «διάσωση» τριών ανηλίκων που κρατούνταν από τους αντάρτες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι ενδέχεται ανήλικοι να σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων επιχειρήσεων του στρατού.

«Όποιος εμπλέκεται σε εχθροπραξίες χάνει κάθε προστασία, χωρίς εξαίρεση. Δεν είναι η ηλικία που σκοτώνει, είναι το ίδιο το όπλο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσεθ.

