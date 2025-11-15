MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κολομβία: Έξι ανήλικοι σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές των ενόπλων δυνάμεων εναντίον των ανταρτών

|
THESTIVAL TEAM

Το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη της Κολομβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έξι παιδιά σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών των κολομβιανών ενόπλων δυνάμων που είχαν στόχο ομάδες ανταρτών.

Αντιμέτωπος με κυρώσεις των ΗΠΑ, εξαιτίας της υποτιθέμενης απροθυμίας του να βάλει στο στόχαστρο ένοπλες οργανώσεις εμπλεκόμενες στη διακίνηση ναρκωτικών, ο Σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ενέτεινε την περασμένη εβδομάδα επιθέσεις εναντίον ένοπλων ομάδων με αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν 28 ανθρώπους. Η πιο αιματηρή επίθεση έγινε την Τρίτη όταν αεροπορικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 μέλη παράταξης ανταρτών σε τομέα που διαρρέει ο Αμαζόνιος, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο πρόεδρος Πέτρο διέταξε «τον βομβαρδισμό και τη διάλυση με στρατιωτικά μέσα» της παράταξης με επικεφαλής τον πλέον καταζητούμενο ηγέτη ανταρτών στη χώρα, γνωστό με το ψευδώνυμο Ιβάν Μορδίσκο, μετά την αποτυχία των συνομιλιών με το αποκαλούμενο Κεντρικό Γενικό Επιτελείο (EMC). Ο Μορδίσκο και τα μέλη του EMC απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 ανάμεσα στις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC) και την τότε κυβέρνηση και συνεχίζουν τη δράση τους.

Σε ηχητικό μήνυμα που έστειλε σήμερα σε ΜΜΕ η Συνήγορος του Πολίτη, Ίρις Μάριν γνωστοποίησε «τους θανάτους έξι παιδιών που είχαν πέσει θύματα καταναγκαστικής στρατολόγησης» κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επιδρομής, που είχε στόχο το EMC.

«Όλα αυτά είναι θλιβερά. Αυτός είναι πόλεμος, επώδυνος και απάνθρωπος, που πλήττει τους πιο ευάλωτους: ανηλίκους που στρατολογούνται λόγω έλλειψης προστασίας και τώρα έχουν μετατραπεί σε στρατιωτικούς στόχους», δήλωσε η Μάριν στο μήνυμά της, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ηλικίες των θυμάτων.

Κατηγόρησε ως υπεύθυνους για τους θανάτους των παιδιών το EMC και τον Μορδίσκο.

«Οι στρατιωτικές δυνάμεις πρέπει να λαμβάνουν όλες τις δυνατές προφυλάξεις για την προστασία των παιδιών», σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές που «απαιτούν μια πολύ προσεκτική αξιολόγηση των μέσων και των μεθόδων πολέμου, προκειμένου να αποφευχθεί δυσανάλογη ή περιττή βλάβη», είπε η Συνήγορος του Πολίτη.

Την Τρίτη, ο στρατός ανακοίνωσε τη «διάσωση» τριών ανηλίκων που κρατούνταν από τους αντάρτες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι ενδέχεται ανήλικοι να σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων επιχειρήσεων του στρατού.

«Όποιος εμπλέκεται σε εχθροπραξίες χάνει κάθε προστασία, χωρίς εξαίρεση. Δεν είναι η ηλικία που σκοτώνει, είναι το ίδιο το όπλο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσεθ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κολομβία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Επτά πλούσια σε μαγνήσιο όσπρια που υποστηρίζουν την υγεία καρδιάς, νεύρων και μυών

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η ολιγόλεπτη συνομιλία Αγγελούδη με παιδιά στο νέο πάρκο Αλκμήνης – Η υπόσχεση που του έδωσαν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για την δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ο Πάπας συναντήθηκε με Μπελούτσι, Μπλάνσετ και άλλους καλλιτέχνες: “Η εποχή μας σας χρειάζεται”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Για το γόητρο η Εθνική υποδέχεται απόψε τη Σκωτία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

“Μία Μουσική Βραδιά στης Πριγκίπισσας Άννας Αμαλίας” απόψε στο Φεστιβάλ Μπαρόκ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης