Κολομβία: 77 επιζώντες από τη συντριβή C-130 της πολεμικής αεροπορίας με 125 επιβαίνοντες

Σε 77 ανέρχονται οι επιζήσαντες από τη συντριβή C-130 στην Κολομβία, το οποίο μετέφερε δεκάδες στρατιώτες, νωρίτερα τη Δευτέρα (23.03.2026) κοντά στα σύνορα με το Περού.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 των ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο, στη νότια Κολομβία, κοντά στα σύνορα με το Περού, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στην Μπογκοτά.

Σε βίντεο που μεταδίδουν κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μία δασώδη έκταση.

Ο Κολομβιανός υπουργός Άμυνας, Πέδρο Σάντσες ανέφερε ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, κοντά στα σύνορα με το Περού. «Ο ακριβής αριθμός των νεκρών και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη», συμπλήρωσε.

According to Colombian Defense Minister Pedro Arnulfo Sanchez, A Colombian Air Force C-130 Hercules crashed while taking off while transporting ~100 members of Colombia's Fuerza Pública. Military troops have already responded to the scene, but casualty counts have yet to be… pic.twitter.com/Lp4E6fcpog March 23, 2026

Ο πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι (114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος).

Συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από κατοικημένη περιοχή.

Um avião militar caiu nesta segunda (23) na Colômbia com soldados a bordo, segundo o governo. A imprensa local afirma que mais de 100 militares estavam na aeronave, um Hércules C-130 da Força Aeroespacial colombiana. Até a última atualização, não havia confirmação sobre mortos ou… pic.twitter.com/MVWbaz0Sc4 — InfoMoney (@infomoney) March 23, 2026

Ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο ενημέρωσε αργότερα, μέσω ανάρτησής του στο Χ (πρώην Twitter), πως έχει επιβεβαιωθεί ένας θάνατος, 77 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ αδιευκρίνιστη για την ώρα παραμένει η τύχη 43 επιβαινόντων στο αεροσκάφος.