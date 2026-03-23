Κολομβία: 77 επιζώντες από τη συντριβή C-130 της πολεμικής αεροπορίας με 125 επιβαίνοντες

Σε 77 ανέρχονται οι επιζήσαντες από τη συντριβή C-130 στην Κολομβία, το οποίο μετέφερε δεκάδες στρατιώτες, νωρίτερα τη Δευτέρα (23.03.2026) κοντά στα σύνορα με το Περού.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 των ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο, στη νότια Κολομβία, κοντά στα σύνορα με το Περού, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στην Μπογκοτά.

Σε βίντεο που μεταδίδουν κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μία δασώδη έκταση.

Ο Κολομβιανός υπουργός Άμυνας, Πέδρο Σάντσες ανέφερε ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, κοντά στα σύνορα με το Περού. «Ο ακριβής αριθμός των νεκρών και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη», συμπλήρωσε.

Ο πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι (114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος).

Συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από κατοικημένη περιοχή.

Ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο ενημέρωσε αργότερα, μέσω ανάρτησής του στο Χ (πρώην Twitter), πως έχει επιβεβαιωθεί ένας θάνατος, 77 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ αδιευκρίνιστη για την ώρα παραμένει η τύχη 43 επιβαινόντων στο αεροσκάφος.

Κολομβία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές και φθορές σε κατάστημα στον Δήμο Δέλτα

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ιράν: “Δεν υπάρχουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Τραμπ έκανε πίσω γιατί φοβήθηκε”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Αλ. Σδούκου: Τα 300 εκατ. ευρώ ενίσχυσης είναι αποτέλεσμα της δημοσιονομικής υπευθυνότητας

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Ανθή Βούλγαρη για Ιορδάνη Χασαπόπουλο: Του έχουν πει ότι πρέπει να μπει χειρουργείο και το πάει αργά-αργά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εντατικοί έλεγχοι για κράνη στην Κεντρική Μακεδονία – 27 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας