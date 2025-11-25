Κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου: Συνελήφθη και το τέταρτο μέλος της συμμορίας

Συνελήφθη ακόμα ένα άτομο που θεωρείται ύποπτο ως το τέταρτο μέλος της συμμορίας που έκλεψε τα κοσμήματα από το Μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

Ο τελευταίος ύποπτος δράστης της «ληστείας του αιώνα» στο Λούβρο συνελήφθη, αναφέρει η εφημερίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας άνδρας συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στην περιοχή του Παρισιού από τους ερευνητές της ομάδας καταδίωξης (BRB) της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Παρισιού, κατόπιν εντάλματος που εκδόθηκε από τους ανακριτές.

Ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Παρισιού, μεταξύ άλλων για «ληστεία από οργανωμένη συμμορία» και «εγκληματική συνωμοσία». Το συγκεκριμένο άτομο είναι ήδη γνωστό στις Αρχές, κατά τις ίδιες πληροφορίες, και πιστεύεται ότι έχει δεσμούς με τους άλλους τρεις άνδρες που έχουν ήδη κατηγορηθεί και προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη των τεσσάρων ατόμων για τη ληστεία στο Λούβρο

Σύμφωνα με τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας, μια τετραμελής ομάδα πραγματοποίησε τη θρασύτατη ληστεία στις 19 Οκτωβρίου στο πιο διάσημο μουσείο της Γαλλίας, στο Παρίσι. Χρησιμοποιώντας ένα ανυψωτικό τοποθετημένο σε φορτηγό, δύο από αυτούς μπήκαν και, χρησιμοποιώντας τροχούς, άρπαξαν πολύτιμα κοσμήματα από τα γαλλικά βασιλικά κειμήλια -μια λεία που εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ, με ανεκτίμητη ωστόσο ιστορική αξία. Ανάμεσα στα κλεμμένα ήταν κοσμήματα διακοσμημένα με πολυάριθμα διαμάντια και πολύτιμους λίθους.

Οι άλλοι δύο δράστες είχαν παραμείνει εκτός μουσείου για να προετοιμάσουν τη διαφυγή της ομάδας. Τα ίχνη της συμμορίας χάθηκαν στη συνέχεια στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Η ανάλυση DNA οδήγησε γρήγορα στη σύλληψη των δύο ανδρών που είχαν εισέλθει στο μουσείο -του Ayed G. και του Abdoulaye N.- και στη συνέχεια ενός τρίτου άνδρα, του Slimane K., που φέρεται να οδηγούσε ένα από τα δύο scooters που χρησιμοποιήθηκαν στη ληστεία. Ο νέος ύποπτος που συνελήφθη την Τρίτη θεωρείται λοιπόν το τέταρτο μέλος της ομάδας.

Προς το παρόν, οι ερευνητές συνεχίζουν να αναζητούν τα πολύτιμα κλεμμένα κοσμήματα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του πιθανού εγκεφάλου ή των εγκεφάλων πίσω από αυτή την εντυπωσιακή ληστεία.

