Καναδάς: Μια 18χρονη τρανς γυναίκα φέρεται να διέπραξε το μακελειό στο Τάμπλερ Ριτζ – Αναθεωρήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων 

THESTIVAL TEAM

Μια 18χρονη τρανς γυναίκα φέρεται να διέπραξε το μακελειό στο Τάμπλερ Ριτζ του δυτικού Καναδά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία σε συνέντευξη Τύπου.

Με την άφιξη των δυνάμεων της τάξης στον τόπο του μακελειού, μέσα σε ένα κολέγιο-λύκειο, “πυροβολισμοί ερρίφθησαν προς την πλευρά τους” από αυτό το άτομο, στο οποίο αποδόθηκε το αρσενικό φύλο κατά τη γέννησή του, εξήγησε ο αναπληρωτής επίτροπος της Βασιλικής Χωροφυλακής του Καναδά Ντουέιν ΜακΝτόναλντ.

Η 18χρονη σκότωσε επίσης τη μητέρα της και τον αδελφό της, πρόσθεσε.

Η αστυνομία αναφέρει ότι δεν έχει “ιδέα” για το κίνητρο της επίθεσης. “Δεν έχουμε ακόμη ιδέα για το κίνητρο… Θα ήταν πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες για τα κίνητρα σε αυτό το στάδιο”, δήλωσε ο Ντουέιν ΜακΝτόναλντ.

Η καναδική αστυνομία επιβεβαίωσε σήμερα ότι η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους, και όχι σε εννέα όπως ανέφεραν μέχρι πρότινος οι αρχές.

“Θα ήθελα να διορθώσω κάποιες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν χθες (Τρίτη) και να διευκρινίσω ότι συνολικά εννέα άνθρωποι πέθαναν” κατά την επίθεση, συμπεριλαμβανομένης της ύποπτης για το μακελειό, η οποία επίσης πέθανε, δήλωσε ο αναπληρωτής επίτροπος.

“Αρχικά, πιστεύαμε ότι ένα από τα θύματα, μια γυναίκα που έφερε σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε σε νοσοκομείο από μέλη των δυνάμεών μας, υπέκυψε στα τραύματά της. Η αστυνομία έκτοτε επιβεβαίωσε ότι αυτό δεν συνέβη. Η γυναίκα είναι ζωντανή”, δήλωσε.

Λίγο νωρίτερα, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ μιλώντας ενώπιον του Κοινοβουλίου χαρακτήρισε πράξη “απίστευτης ωμότητας” το μακελειό με οκτώ νεκρούς, ανάμεσά τους παιδιά, σε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε μια απομακρυσμένη περιοχή του δυτικού Καναδά.

“Χθες το πρωί, γονείς στο Τάμπλερ Ριτζ έστειλαν τα παιδιά τους στο σχολείο, μερικά δεν θα μπορέσουν ποτέ ξανά να τα σφίξουν στην αγκαλιά τους”, δήλωσε με σπασμένη φωνή ο πρωθυπουργός ενώπιον του Κοινοβουλίου. “Αυτό που συνέβη έχει βυθίσει το έθνος μας σε σοκ, και όλους μας στο πένθος”, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καναδάς

