MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ και ΗΠΑ ισοπέδωσαν το κτίριο όπου θα εκλεγόταν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα σειρά επιθέσεων εναντίον υποδομών στην Τεχεράνη σήμερα, τέταρτη ημέρα του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν πως το κτίριο του ιρανικού Συμβουλίου των Ειδικών -που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν- ισοπεδώθηκε από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στην πόλη Κομ, νότια της ιρανικής πρωτεύουσας.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι η περιοχή κοντά στο κτίριο αυτό βομβαρδίστηκε.

Δείτε βίντεο

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν νέες εκρήξεις στην ανατολική και νοτιοανατολική Τεχεράνη σήμερα το μεσημέρι και γκρίζο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Mehr και Tasnim μετέδωσαν και τα δύο εκρήξεις χωρίς να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες.

ΗΠΑ Ιράν Ισραήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ρούτε: Το ΝΑΤΟ δεν θα εμπλακεί στο Ιράν – Είναι σημαντικό αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Η Δούκισσα Νομικού ποζάρει τόπλες στο κρεβάτι και τα likes πέφτουν βροχή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Με μυθικό Τολιόπουλο η Εθνική κέρδισε το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Παρέμβαση Τσίπρα: Ελλάδα και Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ντόναλντ Τραμπ: Θα εκδικηθούμε την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία του Ριάντ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 20 ώρες πριν

ΔΥΠΑ: Πάνω από 145,8 εκατ. ευρώ για τακτικά επιδόματα ανεργίας στις πληρωμές Φεβρουαρίου