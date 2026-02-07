Ιρανός ΥΠΕΞ: Αν μας επιτεθούν οι ΗΠΑ, θα χτυπήσουμε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή

Μιλώντας στο Al Jazeera Arabic, για τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί αποκάλυψε ότι Τεχεράνη και Ουάσινγκτον συμφώνησαν στη διεξαγωγή δεύτερου γύρου συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Όπως ανέφερε, και οι δύο πλευρές εκτιμούν ότι ο νέος γύρος συνομιλιών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί «σύντομα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης επανέναρξης των επαφών.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αραγτσί σημείωσε ότι μια τέτοια πιθανότητα υπάρχει πάντοτε, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως το Ιράν δηλώνει έτοιμο τόσο για ειρηνική διευθέτηση όσο και για πόλεμο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις διαβεβαιώσεις προς τις χώρες της περιοχής, διευκρινίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές προς την αμερικανική πλευρά και τα γειτονικά κράτη πως, σε περίπτωση επίθεσης από τις ΗΠΑ, οι ιρανικές δυνάμεις θα στοχεύσουν αποκλειστικά αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στην περιοχή και όχι τις ίδιες τις χώρες που τις φιλοξενούν.

«Δεν θα επιτεθούμε σε γειτονικές χώρες, θα στοχεύσουμε τις αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται σε αυτές. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ενώ και οι δύο πλευρές έχουν δείξει ετοιμότητα να αναβιώσουν τη διπλωματία σχετικά με τη μακροχρόνια πυρηνική διαμάχη της Τεχεράνης με τη Δύση, ο Αραγτσί δίστασε να διευρύνει τις συνομιλίες. «Οποιοσδήποτε διάλογος απαιτεί αποχή από απειλές και πιέσεις. Η Τεχεράνη συζητά μόνο το πυρηνικό της ζήτημα… Δεν συζητάμε κανένα άλλο ζήτημα με τις ΗΠΑ», είπε.