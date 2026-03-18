Ιράν: Το Ισραήλ λέει ότι χτύπησε το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο

Πλήγμα που εξαπέλυσαν σήμερα το Ισραήλ και οι ΗΠΑ χτύπησε ιρανικές εγκαταστάσεις σε μια σημαντική τοποθεσία αερίου στον Κόλπο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, καθώς ο πόλεμος βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα.

“Πριν από λίγο, ορισμένα τμήματα των εγκαταστάσεων αερίου” του κοιτάσματος του Νότιου Παρς, που βρίσκεται στην πόλη-λιμάνι Κανγκάν, “επλήγησαν από βλήματα του αμερικανοσιωνιστή εχθρού”, ανέφερε η τηλεόραση, επικαλούμενη τον αναπληρωτή κυβερνήτη της νότιας επαρχίας Μπουσέχρ.

Πρόσθεσε πως ομάδες πυροσβεστών έχουν σταλεί στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios μετέδωσε από την πλευρά του, επικαλούμενος Ισραηλινό αξιωματούχο, ότι η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αερίου στο νοτιοδυτικό Ιράν και ότι η επίθεση έγινε σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Το τεράστιο πεδίο αερίου Νότιο Παρς/Βόρειος Θόλος διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αερίου που είναι γνωστά παγκοσμίως και το Ιράν το μοιράζεται με το Κατάρ. Παρέχει περίπου το 70% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στο Ιράν, το οποίο το εκμεταλλεύεται από τα τέλη των χρόνων του 1990.

Το Ισραήλ είχε πλήξει ιρανικές εγκαταστάσεις αυτού του πεδίου στη διάρκεια του πλέμου των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025.

Η χώρα εξαπέλυσε νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σκοτώνοντας την πρώτη ημέρα τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλι Χαμενεΐ, και πυροδοτώντας έναν πόλεμο που επεκτάθηκε σε όλη τη Μέση Ανατολή.

