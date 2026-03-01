MENOY

Ιράν: Πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Ιράκ και Κόλπο, drones χτύπησαν το λιμάνι Ντουκμ στο Ομάν

|
THESTIVAL TEAM

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε σήμερα (01.03.2026) αμερικανικές βάσεις στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν και σε χώρες του Κόλπου, σε απάντηση στα πλήγματα που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του ιρανικού εδάφους τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

“Πριν μερικά λεπτά οι πιλότοι των αεροπορικών δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν βομβάρδισαν με επιτυχία αμερικανικές βάσεις στις χώρες του Περσικού Κόλπου και στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ στη διάρκεια επιχειρήσεων πολλών φάσεων”, ανακοίνωσε ο στρατός του Ιράν.

Στο μεταξύ το κρατικό πρακτορείο του Ομάν μετέδωσε ότι το εμπορικό λιμάνι Ντουκμ επλήγη από δύο drones με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αλλοδαπός εργάτης.

Εξάλλου τα συντρίμμια από ένα άλλο drone έπεσαν κοντά σε μια περιοχή όπου υπάρχουν αποθήκες καυσίμων, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα ή να σημειωθούν υλικές ζημιές, πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μουσκάτ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

«Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ομάν ζητεί από το προσωπικό της να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους. Συνιστούμε σε όλους τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Ομάν να κάνουν το ίδιο μέχρι νεοτέρας», επεσήμανε η πρεσβεία σε ανάρτησή της στο Χ.

